Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 25. bölüm fragman izle ve Çukur yeni bölüm fragman izle Shov TV ile ilgili aradıklarınız bu haberde. Her pazartesi sevenlerini ekran karşısına kilitleyen Çukur 25. bölüm fragmanının yayınlanmasına kısa bir süre kaldı. Çukur'un son bölümünde yaşanan Saadet'in Vartolu'ya olan sevdası, Koçovalı ailesinde büyük bir gelişmeye sebep oldu. Hatta intikam ateşiyle yanıp tutuşan Nedred ise elinde silahla Vartolu'nun kapısına gitmişti. Çukur 24. bölüm izleyenler; ''Çukur 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Çukur 25. yeni bölüm fragman izle Show TV'' gibi detayları Google'dan araştırıyor. Show TV'nin sevilen dizisi Çukur yeni bölüm fragmanı detayları burada yer alıyor. Çukur 25. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

Çukur 25. bölüm fragman izlemek için tıklayın

Çukur 25. bölüm fragman

Çukur fragman videosu öncesinde yayınlanan Sneek Peak videosunda Sultan'ın ölmeyeceği kesinleşti. Sultan’ı ağır yaralayan Nedret’den intikam almak isteyen Yamaç ve akrabaları harekete geçecek. Öte yandan Sultan’ın vurulduğu haberinin yayılmasının ardından büyük paniğin yaşanacağı mahallede işler iyice karışacak. İşte Çukur dizisinin 9 Nisan günü ekranda olacak bölümünde yaşanacaklar…

Çukur 24. son bölümde neler oldu? Kısa özeti...

Nedret’in Vartolu’yla karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Vartolu’ya silah doğrultan Nedret, “Sen beni kimin karısı zannediyorsun?” sözleriyle meydan okuyor. Vartolu’yu korumak isteyen Medet, Nedret’i engellemeye çalışırken ateş alan silah Sultan’a isabet ediyor. Kanlar içinde yere yığılan Sultan’a neler olacağı merakla bekleniyor. İdris Sultan’ın vurulduğunu öğrenirken, sinir krizi geçiren Nedret “Senin yüzünden!” diyerek Saadet’e saldırıyor. Sultan’ın vurulması Çukur’da bomba etkisi yaşatırken, mahalle sakinleri Vartolu ve Medet’e tepki gösteriyor. Öfkelenen Vartolu’nun “Bize bir dirhem mutluluğu çok görenlere bu dünyayı dar edeceğiz!” sözleri dikkat çekiyor. Yaşam savaşı veren Sultan’a ne olacağı ise merak uyandırıyor.

Saadet’in Vartolu’ya olan masum sevdası, Koçovalı evinde hayati bir gelişmeye yol açar. Gözünü intikam hırsı bürüyen Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayanır. Ancak yanlış zaman ve yanlış yer silahtan çıkan kurşunun Sultan’a isabet etmesine yol açar. Bu kaza kurşunu Koçovalıları alt üst eder. Sultan yaşam savaşı verirken Baykal ve Elvis’in ölümüyle tüm ipleri eline geçiren Nazım’ın nasıl bir hamlede bulunacağı merak uyandıracak. Yamaç’ın Emrah’la öğrendiği gerçeğin, Sena’yla olan ilişkisini nasıl etkileyeceği ise büyük bir soru işareti oluşturacak. Sırların ortaya döküleceği ve yeni yüzleşmelerin yaşanacağı ‘Çukur’da mücadelenin seyrinin ne yönde olacağı soluksuz beklenecek.

Çukur dizisi hakkında

Çukur 25. bölümde ne olacağı şimdiden merak içerisinde sorgulanırken son bölümde neler olduğunu öğrenmek isteyenlere özel kısa bir özet hazırladık. Çukur 24. bölümü 9 Nisan ekranlarda yayınlandı. İstanbul’un en belalı mahallerinden olan Çukur’un kontrolünü elinde bulunduran Koçova ailesi Çukur’u yönetirken uyuşturucuya karşı açtıkları savaş, izleyiciler tarafından bir hayli ilgiye sebep oldu. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı delmeye çalışan yeni bir grubun ortaya çıkmasıyla birlikte işleyen sistem sekteye uğrar. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.