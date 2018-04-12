Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1 Mehmetçik Kut'ül Amare yeni bölüm canlı izle ve Mehmetçik Kutül Amare son bölüm izle ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. Her hafta perşembe günlerinde seyircisiyle buluşan Mehmetçik Kut'ül Amare yeni bölümü ile karşımızda. Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin son bölümünü izlemek için haberimize bakmanız yeterlidir. Tek amaçları Birinci Cihan Harbi'ne hazırlanan Osmanlı'nın yeniden dirilişi ve kurtuluşu sevdasını benimsemiş Mehmet ve arkadaşlarının hikayesini konu alan Mehmetçik Kutülamare dizisinin 11. bölümünde yine nefesler tutulacak. Mehmetçik Kutülamare dizisinin 11. yeni bölümünü izlemek için haberimize bakmanız yeterlidir.

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Mehmetçik Kut'ül Amare yeni bölümde neler yaşanacak?

Üsküplü Ali’nin saldırı planını öğrenen Cox, General Barrett’e durumu anlatmasına rağmen esirlerin Hindistan’a naklini durdurmayı başaramamıştır. Bunun yerine kurtarmaya gelen Türk askerlerine bir tuzak kurmuş, ancak bu tuzak hiç beklemediği bir şekilde aleyhine dönmüştür. Üsküplü liderliğindeki Osmancık taburu askerleri esirleri kurtarmayı başarır. Merak edilense Üsküplü’nün bu tuzaktan nasıl kurtulduğudur…

“Hürriyete doğru…”

Kurtarılan esirlerin Kut şehrine ulaşmaları gerekmektedir. Ancak baskın yerine ulaşan ve tuzağının bozulduğunu gören Cox, esirler şehre ulaşmadan onları durdurmak isteyecektir. Peki, bunu başarabilecek midir?

“Mehmet’i bekleyen acı haber”

Hürriyetlerine kavuşan askerler, uzun süren esaretten sonra rahat bir nefes alır. Artık tek hayalleri düşmanı topraklarından atmaktır. Ama öncelikle uzun süredir yollarını gözleyen sevdiklerine kavuşacaklardır. Ancak Hüsrev Mehmet’e, Said’in kayıp olduğu haberini bir türlü verememiştir. Peki, Mehmet bu haberi aldığında ne yapacaktır?

“Said’in son günü”

Cox’un esiri olarak şehirde saklanan Said daha fazla beklemeyecektir. Ya kurtulmalı ya da ölmelidir. Onun yerini bilen tek kişi ise Musap’tır. Peki, Said’i bekleyen kötü sürpriz nedir?

