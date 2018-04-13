Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Payitaht Abdülhamid... SARAY’IN KALBİNE YOLCULUK!

ES Film’in yapımcılığını üstlendiği dev prodüksiyon “Payitaht Abdülhamid”, 46. bölümüyle 13 Nisan Cuma akşamı TRT1’de izleyici ile buluşuyor.

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamlarının merakla beklenen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid’te bu hafta;

Abdülhamid'in büyük merhametinin tersine; Pandora'nın kutusu gibi açılacak felaketlerin ve Saray'ın kalbini hedef alacak kirli plan oklarının adım adım ilerleyeceği heyecan dolu yeni bölüm izleyenleri bekliyor.

Yapımcılığını ES Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Emre Konuk’un yaptığı, senaryosunu Ayça Mutlugil, Hale Çalap ve Hamza Akyıldız’ın kaleme aldığı sevilen dizi Payitaht Abdülhamid’in 13 Nisan akşamı yayınlanacak bölümünde neler olacak:

Parvus, canını Abdülhamid’in merhametine bırakırken aslında büyük bir oyunun da planını yapar. Abdülhamid’e hediye olarak getirdiği sandık, Pandora’nın kutusu gibi açıldığı an felaketleri ve hastalıkları da ortaya saçar...

Parvus içeriden, Karaso, Gertrude Bell ve Sabahattin dışarıdan Abdülhamid’i kıskaca alırlar. Karaso’nun fitilini yaktığı ateş sokakları sarar. Bell’in pervasızca uzattığı el, kutsal bir kitabı kirletir. Parvus, Sabahattin aracılığıyla Sarayın kalbine ilerler.

Seniha ve Bidar’ın oğulları üzerinden çekişmeleri devam eder. Seniha, Sabahattin’in onurunu kurtarmayı başarır. Bu kez de Bidar Abdülkadir’e olan güvenini kaybeder. Handan en büyük korkusuyla, Efsun ise Handan’ın düşmanlığının gerçek nedeniyle yüzleşir. Hatice boşanmamak için Vasfi’ye sadakatini ispat etmek zorundadır, ama nasıl?

Fehim Paşa, Meyyit’in yardımıyla şer ittifakının Abdülhamid’e kurduğu oyunu çözebilecek mi?

Abdülhamid ayaklarına dolanan bu hain tuzaktan kurtulabilecek mi?

Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya, Duygu Gürcan, Eren Hacısalihoğlu, Nur Fettahoğlu, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Emel Dede, Buse Varol, Ali Nuri Türkoğlu, Kaan Turgut, Aydın Sigalı, Fatih Sevdi, Zeynep Ozan, Volkan Keskin, Taner Ertürkler, Kevork Malıkyan, Hacı Ali Konuk, Leya Kırşan, Yusuf Aytekin, Mehmet Sabri Arafatoğlu, Büşra Acar, Ercüment Fidan ve Songül Öden'in yer aldığı Payitaht Abdülhamid, 13 Nisan Cuma ve her Cuma TRT 1’ de!