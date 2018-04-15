Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısa dönem askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? ve TC kimlik no ile askerlik sorgulama işlemlerinize bu haberden ulaşabilirsiniz. Mayıs ayında askere gidecek olan kısa dönem erler, askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu soruyor. Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinden açıklanacak Mayıs ayı kısa dönem askerlik yeri sorgulama için TC kimlik numaranız yeterlidir. TC kimlik no ile askerliğinizi yapacağınız yeri öğrenmek için aşağıda belirttiğimiz, ''Askerliğimi nerede yapacağım tıkla-öğren'' başlığına tıklayarak kısa dönem askerlik yeri sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca e devlet üzerinden de kısa dönem askerlik yeri sonuçlarınıza bakabilirsiniz. İşte detaylar...

''Askerliğimi nerede yapacağım'' TIKLA-ÖĞREN

Mayıs ayı kısa dönem askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı her dönem olduğu gibi Mayıs celbinde de öncelikle uzun dönem askerlik yerlerini açıkladı. 13 Nisan 2018 Cuma tarihi itirabiriyle uzun dönemler askerlik yerlerini öğrenirken, kısa dönemler ise sorgulama sonucundan bilgi alamadı. Milli Savunma Bakanlığı, kısa dönem askerlerin eğitim yerlerini 20 Nisan Cuma günü saat 10:30'da açıklayacak. Vatani görevini yapacak olan kısa dönem askerler, eğitim yerlerini E-devlet üzerinden ya da başvurdukları şubeyi telefonla arayarak öğrenebilecekler.

Mayıs 2018 asker celbi sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde uzun dönem askerlik duyurusu hakkında şu ifadeler yer almaktadır:

Mayıs 2018 er celbinde sevke tabi olan yükümlüler;

a. E-Devlet'ten sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilir ve askere sevk belgelerini 03 Mayıs 2018 tarihine kadar alabilirler,

b. Askerlik Şubesi Başkanlıklarından ise 04 Mayıs 2018 tarihine kadar askere sevk belgelerini alabilirler.

Seçim ve Sınıflandırma İşlemleri

· Seçimin amacı; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan sınıf ve branşlar için yedek subay adayı yükümlülerin tespitidir. Seçim ve sınıflandırmada öncelik Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun nitelikte personelin seçilmesidir.

· Seçim ve sınıflandırma işlemi Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

· Seçim ve sınıflandırma sonucunda yükümlülerin statü, kuvvet, sınıf, branş ve sınıf okulu/eğitim merkezleri belirlenir.

· Sevk öncesi hazırlık işlemini tamamlayan yükümlüler sınıflandırılır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmaz.

· Sınıflandırma sonuçları yükümlülere Millî Savunma Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden TRT duyurusunda belirtilen tarihlerde duyurulur.

MSB DUYURUSU

Mayıs 2018 er celbinde sevke tabi olan yükümlüler;

a. E-Devlet'ten sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilir ve askere sevk belgelerini 03 Mayıs 2018 tarihine kadar alabilirler,

b. Askerlik Şubesi Başkanlıklarından ise 04 Mayıs 2018 tarihine kadar askere sevk belgelerini alabilirler.

ASKERLİK SEVK İŞLEMİ

Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 13 Nisan 2018 (bugün) tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabilecekler.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-devlet şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı, geçici koruma izin belgesi) ibraz edilerek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

E-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir. Bununla birlikte; mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.

Er adayları celp dönemlerini E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. E-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıklayacak.



E- DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK YERİ SORGULAMA

Adaylar, bireysel askerlik yerlerini e Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Tıkladıkları bölümde, sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak. Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek. Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için tarih detaylarını açıkladı. İşte, yerlerin belli olacağı tarih hakkında detaylı bilgiler;

1-) Şubat 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2-) Şubat 2018 Er Celp Döneminde;

a-) 1998 Doğumlu ve Bunalrla ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi şubat 2018 olanlar,

b-) Celp dönemi şubat 2018 olmadığı halde, Şubat 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,

c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Şubat 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4-) Şubat 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 12 Ocak – 31 Ocak 2018, (2) e-devlet üzerinden 12 – 25 Ocak 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01 Mart – 13 Mart 2018, (2) e-devlet üzerinden 01 – 08 Mart 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

5-) Şubat 2018 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 31 Ocak 2018 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 13 Mart 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6-) 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.