Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izle linki burada. Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i konuk ediyor. Ligin zirvesini çok yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray, evinde kazanarak liderlik koltuğuna oturmanın peşinde. Başakşehir ise maç fazlasıyla Beşiktaş'a kaptırdığı liderliğini geri almanın hesabını yapıyor. Galatasaray, geçtiğimiz 28 haftada 57 puan toplarken Başakşehir ise 28 maçta 59 puan topladı. Futbol severler Galatasaray Başakşehir maçı AZ TV, İdman TV'den şifresiz canlı izlenecek mi? sorularına cevap arıyor. Haberimizin detayında bu kısımlar yer alıyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI ANLATIMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visça, Arda, Elia, Adebayor

Terim & Avcı ikinci kez

Fatih Terim ile Abdullah Avcı 2. kez karşı karşıya gelecek. 11 Eylül 2011’deki ilk maçta Avcı yönetimindeki Başakşehir, Atatürk Olimpiyat’ta Terim’li Galatasaray’ı 2-0 mağlup etmişti.

Aslan’ın hedefi 10’da 10 yapmak

Galatasaray, Türk Telekom’da 9 maçtır hiç puan kaybetmiyor. En son Fenerbahçe derbisi golsüz berabere bitmişti. Aslan daha sonra 9 farklı rakibini konuk ettiği maçların hepsini kazandı.

Başakşehir’i de yenerse; iç sahada 2005-2006’dan sonra, Türk Telekom’da ise ilk kez 10 maçlık bir galibiyet serisi yakalayacak. Cim Bom, Eric Gerets’le 2005- 2006’da Ali Sami Yen’deki peş

peşe 10 lig maçını da kazanmıştı.

Napoleoni yok

Medipol Başakşehir’de, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Galatasaray karşılaşmasında görev yapamayacak. Turuncu-lacivertli ekipte, tedavisi süren Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro’nun durumu ise maç gününde netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Mossoro’nun yetişmemesi durumunda orta sahada Arda Turan’a forma vermesi bekleniyor.

AZ TV yayın akışı

15.04.2018

8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Ötən illərin nəğmələri"

9:00 "Ovqat"

10:30 "Həftənin mənzərəsi" (ingilis dilində)

11:00 "Pillə"

12:00 "Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm"

13:00 "Muğam dünyamız"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Səadət"

15:30 "Dadlı dünya"

16:00 "Parlament həftəsi"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 Bədii film: "Alovlu məhəbbət"

19:00 "Mən azərbaycanlıyam". İntellektual oyun

20:00 "Həftə". Analitik-informasiya proqramı

21:30 "Breyn rinq". İntellektual oyun

22:30 "Sevilənlər"

0:00 Bədii film: "Məhəbbət menecmenti"

1:30 "Ovqat"

3:00 "Həftə". Analitik-informasiya proqramı

4:30 "Mən azərbaycanlıyam". İntellektual oyun

5:30 "Sevilənlər"

7:00 "Dadlı dünya"

7:30 "Azərbaycan - yurdum mənim"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

15.04.2018

08:00 Futbol dahiləri

08:20 Qış Olimpiya oyunları.

09:05 Formula 1.Çin Qran Prisi.Final mərhələsi (canlı)

11:30 İdman xəbər

12:00 Batut gimnasitikası,Tamblinq və İkili Mini-Batut üzrə Avropa çem (canlı)

14:50 Topaz gündəlik

15:00 İdman xəbər

15:30 Batut gimnasitikası,Tamblinq və İkili Mini-Batut üzrə Avropa çem (canlı)

18:25 İdman xəbər

19:00 Futbol.İngiltərə çempionatı.Mançester Yunayted-Vest Bromviç (canlı)

21:00 İdman xəbər

21:15 Voleybol Kişilər.Yarımfinal (yeni)

22:45 Futbol.İspaniya çempionatı.Malaqa - Real M (canlı)

01:40 Futbol dahiləri (Milan)

02:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

03:00 İdman məbədi

03:20 Futbol.İspaniya çempionatı. Levante – Las Palmas

06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

08:00 Futbol dahiləri

IDMAN TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



AZ TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Arena Sport 1 HD (cro)



Arena Sport 2 HD (serbia)



beIN Sport Max 7



beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)



BT Sport Extra Red Button



OTE Sport 7 HD



Sky Sport 8 (Germany)



Sport Tv1 (Portugal)