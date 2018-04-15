AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izle linki burada. Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i konuk ediyor. Ligin zirvesini çok yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray, evinde kazanarak liderlik koltuğuna oturmanın peşinde. Başakşehir ise maç fazlasıyla Beşiktaş'a kaptırdığı liderliğini geri almanın hesabını yapıyor. Galatasaray, geçtiğimiz 28 haftada 57 puan toplarken Başakşehir ise 28 maçta 59 puan topladı. Futbol severler Galatasaray Başakşehir maçı AZ TV, İdman TV'den şifresiz canlı izlenecek mi? sorularına cevap arıyor. Haberimizin detayında bu kısımlar yer alıyor.
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI ANLATIMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visça, Arda, Elia, Adebayor
Terim & Avcı ikinci kez
Fatih Terim ile Abdullah Avcı 2. kez karşı karşıya gelecek. 11 Eylül 2011’deki ilk maçta Avcı yönetimindeki Başakşehir, Atatürk Olimpiyat’ta Terim’li Galatasaray’ı 2-0 mağlup etmişti.
Aslan’ın hedefi 10’da 10 yapmak
Galatasaray, Türk Telekom’da 9 maçtır hiç puan kaybetmiyor. En son Fenerbahçe derbisi golsüz berabere bitmişti. Aslan daha sonra 9 farklı rakibini konuk ettiği maçların hepsini kazandı.
Başakşehir’i de yenerse; iç sahada 2005-2006’dan sonra, Türk Telekom’da ise ilk kez 10 maçlık bir galibiyet serisi yakalayacak. Cim Bom, Eric Gerets’le 2005- 2006’da Ali Sami Yen’deki peş
peşe 10 lig maçını da kazanmıştı.
Napoleoni yok
Medipol Başakşehir’de, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Galatasaray karşılaşmasında görev yapamayacak. Turuncu-lacivertli ekipte, tedavisi süren Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro’nun durumu ise maç gününde netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Mossoro’nun yetişmemesi durumunda orta sahada Arda Turan’a forma vermesi bekleniyor.
AZ TV yayın akışı
15.04.2018
8:00 "Xəbərlər"
8:30 "Ötən illərin nəğmələri"
9:00 "Ovqat"
10:30 "Həftənin mənzərəsi" (ingilis dilində)
11:00 "Pillə"
12:00 "Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm"
13:00 "Muğam dünyamız"
14:00 "Xəbərlər"
14:30 "Səadət"
15:30 "Dadlı dünya"
16:00 "Parlament həftəsi"
17:00 "Xəbərlər"
17:30 Bədii film: "Alovlu məhəbbət"
19:00 "Mən azərbaycanlıyam". İntellektual oyun
20:00 "Həftə". Analitik-informasiya proqramı
21:30 "Breyn rinq". İntellektual oyun
22:30 "Sevilənlər"
0:00 Bədii film: "Məhəbbət menecmenti"
1:30 "Ovqat"
3:00 "Həftə". Analitik-informasiya proqramı
4:30 "Mən azərbaycanlıyam". İntellektual oyun
5:30 "Sevilənlər"
7:00 "Dadlı dünya"
7:30 "Azərbaycan - yurdum mənim"
Nasıl netten izleyebilirim?
Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Az TV Frekans Bilgileri
Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6
İDMAN TV FREKANSLARI
Hotbird Frekans:11168
Pol.:Yatay(H)
Symbol:20400
Fec:5/6
Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C
İdman Tv Türksat frekansı
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6
İdman Tv Türksat frekansı
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6
İDMAN TV YAYIN AKIŞI
15.04.2018
08:00 Futbol dahiləri
08:20 Qış Olimpiya oyunları.
09:05 Formula 1.Çin Qran Prisi.Final mərhələsi (canlı)
11:30 İdman xəbər
12:00 Batut gimnasitikası,Tamblinq və İkili Mini-Batut üzrə Avropa çem (canlı)
14:50 Topaz gündəlik
15:00 İdman xəbər
15:30 Batut gimnasitikası,Tamblinq və İkili Mini-Batut üzrə Avropa çem (canlı)
18:25 İdman xəbər
19:00 Futbol.İngiltərə çempionatı.Mançester Yunayted-Vest Bromviç (canlı)
21:00 İdman xəbər
21:15 Voleybol Kişilər.Yarımfinal (yeni)
22:45 Futbol.İspaniya çempionatı.Malaqa - Real M (canlı)
01:40 Futbol dahiləri (Milan)
02:00 “Kotv klassik”.Telejurnal
03:00 İdman məbədi
03:20 Futbol.İspaniya çempionatı. Levante – Las Palmas
06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.
08:00 Futbol dahiləri
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