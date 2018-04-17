Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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“Esaret zincirleri kırıldı”



Üsküplü Ali’nin saldırı planını öğrenen Cox, General Barrett’e durumu anlatmasına rağmen esirlerin Hindistan’a naklini durdurmayı başaramamıştır. Bunun yerine kurtarmaya gelen Türk askerlerine bir tuzak kurmuş, ancak bu tuzak hiç beklemediği bir şekilde aleyhine dönmüştür. Üsküplü liderliğindeki Osmancık taburu askerleri esirleri kurtarmayı başarır. Merak edilense Üsküplü’nün bu tuzaktan nasıl kurtulduğudur…





“Hürriyete doğru…”



Kurtarılan esirlerin Kut şehrine ulaşmaları gerekmektedir. Ancak baskın yerine ulaşan ve tuzağının bozulduğunu gören Cox, esirler şehre ulaşmadan onları durdurmak isteyecektir. Peki, bunu başarabilecek midir?





“Mehmet’i bekleyen acı haber”



Hürriyetlerine kavuşan askerler, uzun süren esaretten sonra rahat bir nefes alır. Artık tek hayalleri düşmanı topraklarından atmaktır. Ama öncelikle uzun süredir yollarını gözleyen sevdiklerine kavuşacaklardır. Ancak Hüsrev Mehmet’e, Said’in kayıp olduğu haberini bir türlü verememiştir. Peki, Mehmet bu haberi aldığında ne yapacaktır?

“Said’in son günü”



Cox’un esiri olarak şehirde saklanan Said daha fazla beklemeyecektir. Ya kurtulmalı ya da ölmelidir. Onun yerini bilen tek kişi ise Musap’tır. Peki, Said’i bekleyen kötü sürpriz nedir?

Kut-ül Amare diğer bir deyişle El-Kut’un coğrafi konumu

Bölge olarak Ortadoğu’da bulunan Kut-ül Amare (El Kut) Irak’ın doğu kesimine düşüyor. Dicle Nehri kıyısında Bağdat’ın yakınındadır. Tarihimizde önemli bir zaferin yaşandığı yer olarak bilinir. Bu zafer 7 Aralık 1915 ile 29 Nisan 1916 tarihleri arasında kazanılmış olan savaşa aittir. 29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı Ordusu Irak'ın El Kut bölgesinde İngilizlere karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Kut’ül Amare, İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen I. Dünya Savaşı’nın temel muharebelerinden biri olarak tanımlanmaktadır .

Kut’ül Amare’de İngiliz ve Osmanlı orduları karşı karşıya

Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki İngiliz 6. Poona Tümeni (Hint Tümeni) Bağdat’a ilerlemeye çalışırken 22-23 Kasım 1915’te Selman-ı Pak Muharebesi’ni (Ctesiphon) kazanamayarak geri çekildi ve 3 Aralık’ta Kut’a sığındı. Goltz Paşa’nın Bağdat’a gelişi ve Nurettin Bey birliklerinin ilerlemesi Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu’nun komutanlığına atanarak 5 Aralık’ta Bağdat’a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa’nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) ‘Sakallı’ Nurettin Bey’in birlikleri 27 Aralık’ta Kut’u kuşattı.

Teslim olmaktan başka çareleri kalmayan general (5), subay (76) ve erler (12828) yenilgiyi kabul etti. Yenilgi İngiliz halkının hayalkırıklığına uğramasına sebep oldu. Kendisi İngiliz tarihçisi olan Moris bu yenilgi için tarihlerindeki en aşağılık yenilgi betimlemesini yaptı. Yenilgi aynı zamanda üst düzey komutanların da görevlerinden alınmasına neden oldu. Verdikleri çabalara rağmen olumlu sonuç alamayan İngilizler, Osmanlı komutanı Halil Paşa’nın ordusuna yenik düştü. Halil Paşa Kut’ül Amare zaferine istinaden Kut soyadını aldı.

1952’ye kadar bayram olarak kutlanıyordu

Aslında biz bu zaferi 1952 yılına kadar “Kut Bayramı” adı altında kutluyorduk. 1952 yılında Türkiye’nin NATO üyeliği ile birlikte bu bayramın kutlanılmamasına karar verilmiş, hatta ders kitaplarından çıkarılmıştır.

Mehmetçik Kûtulamâre 11. bölümde neler oldu?

Bir jilet ve doğru zamanda tertip edilmiş bir isyan ile kamptan kaçmayı başaran Üsküplü, kendini zorlu bir yolculuğun içinde bulur. Yüzbaşı Robert'ın aracına saklanan Üsküplü, aracı durdurarak nöbetçi askerleri öldürüp yüzbaşıyı yaralamayı başarır. Artık Kut'a ulaşmalı ve nakil gerçekleşmeden önce gerekeni yapmalıdır.