Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter çöktü, Twitter neden çöktü, Twitter'a neden girilemiyor, Twitter'a neden giremiyorum? gibi sorular şu dakikalar esnasına erişim problemi yaşanan Twitter kullanıcıları tarafından sorulmaya başlandı. Peki dünyaca ünlü paylaşım platformu Twitter'a neden girilmiyor, Twitter neden çöktü? Twitter'a erişim problemi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bundan dolayı Twitter'a neden girilemiyor sorusuna cevap aranıyor. İşte Twitter erişim problemi ve detaylar...



Sosyal medya devi Twitter'a dünya genelinde erişim problemleri yaşanıyor.

Down Detector'un konuya ilişkin yayınladığı raporunda Twitter'ın pek çok ülkede erişim sorunu yaşadığı bilgisine yer verildi.

TSİ 17.00 itibari ile yaşanan sorun ile ilgili henüz Twitter'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

TWİTTER TARİHÇESİ

Twitter, kullanıcıların 280 karakter ile sınırlandırılmış “tweet” (Türkçe cıvıldama) adı verilen gönderiler yazabildiği bir sosyal ağ. Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006’da oluşturulup Temmuz 2006’da kullanıma açıldı. 2013’te en çok ziyaret edilen 10 internet sitesinden biri oldu ve “internetin SMS’i” olarak tanımlandı. Mart 2016’da 310 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

2004 yılında, Twitter'ın da çatısı altında kurulacağı Odeo isimli bir şirket faaliyete geçiriliyor. 2005 yılında Odeo, “Podcasting” isimli servisini tanıtıyor, fakat beklenen ilgi görülmüyor.Şubat 2006’da Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams ve Biz Stone, insanların durumlarını mesaj olarak paylaşabileceği bir proje üzerinde çalışmaya başlıyorlar.Bu çalışma sonrasında orijinal fikri Jack Dorsey’e ait olan “Durum” konsepti ortaya çıkıyor, Mart ayının ilk günlerinde Noah Glass’ın önerisiyle isim olarak Twitter seçiliyor.

Sosyal medyanın en etkili platformlarından biri olan Twitter'da bölgesel kesintiler yaşanıyor.

'Dolar' araması yapınca Twitter çöküyor

Sosyal medyanın en etkili platformlarından biri olan Twitter'da bölgesel kesintiler yaşanıyor. Kesintinin nedeni bir engelleme mi yoksa teknik bir sorun mu henüz bir açıklama yapılmadı.

Twitter'a girmek isteyenler aşağıdaki ekran görüntüsüyle kariılaşıyor. VPN (Virtual Private Network/Sanal Özel Ağ) ile girmeye çalışan bazı kullanıcılar hesaplarına ulaşabiliyor.