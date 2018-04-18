Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle ile Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm canlı izle linki burada. ATV ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ile izleyicisini ekran karşısına kilitlemeye devam ediyor. Karadeniz'de geçen bir sevda hikayesini ve kadına şiddeti konu alan Sen Anlat Karadeniz dizisi, birçok kesim tarafından ilgi ile takip ediliyor. Sen Anlat Karadeniz izleyenler, her bölümde olduğu gibi bu bölümde de etkileyici sahnelerle karşı karşıya kalıyor. Sen Anlat Karadeniz son bölümü izleyemeyenler, ''Sen Anlat Karadeniz 13. bölüm izle, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm izle ve Sen Anlat Karadeniz 13. son bölüm izle'' gibi detayları araştırıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 13. bölümü ile ilgili aradıklarınız.

SEN ANLAT KARADENİZ 13. BÖLÜMÜ VE FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu?

Vedat’ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes’i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes’in umudu, Tahir’in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir’in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes’e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir’in esaretiyle Vedat’ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde neler olacak?

”Ben o Deli Tahir’e ölürüm…” cümlesi yeni bölümün en dikkat çeken bölümlerinden biri oluyor. Yeni bölümde Yiğit’in geçici velayetinin de kimde kalacağı belli oluyor.

Tahir, Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Karadeniz şivesi yapmayı unuttu

Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Tahir karakterinin Karadeniz şivesiyle konuşmayı unutması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenirken, çok sayıda da yorum aldı.

BEĞENEN DE OLDU ELEŞTİREN DE!

Bazı kullanıcılar Tahir'in her halini beğendiğini belirtirken, bazıları da Karadeniz şivesini bozmaması gerektiğini vurguladı.