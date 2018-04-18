Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz fragman izle ile Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölüm fragman izle linki bu haberde yer alıyor. Başladığı günden bu yana reytin rekorları kıran ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı şimdiden merak içerisinde aranıyor. Karadeniz'de geçen bir aşk hikayesi ve kadına şiddet olaylarını vurgulayarak Türk halkının kanayan yarasına dokunan Sen Anlat Karadeniz dizisi, büyük izleyici kitlesi tarafından ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz izleyenler, her bölümde olduğu gibi bu bölümde de etkileyici sahnelerle karşı karşıya kaldı. Öyle ki Sen Anlat Karadeniz son bölümü izleyenler, ''Sen Anlat Karadeniz 14. bölüm fragman izle, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragman izle ve Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölüm fragman izle'' gibi detayları araştırıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 14. bölüm fragmanı ile ilgili aradıklarınız.

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Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu?

Vedat’ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes’i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes’in umudu, Tahir’in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir’in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes’e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir’in esaretiyle Vedat’ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde neler olacak?

”Ben o Deli Tahir’e ölürüm…” cümlesi yeni bölümün en dikkat çeken bölümlerinden biri oluyor. Yeni bölümde Yiğit’in geçici velayetinin de kimde kalacağı belli oluyor.

Tahir, Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Karadeniz şivesi yapmayı unuttu

Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Tahir karakterinin Karadeniz şivesiyle konuşmayı unutması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenirken, çok sayıda da yorum aldı.

BEĞENEN DE OLDU ELEŞTİREN DE!

Bazı kullanıcılar Tahir'in her halini beğendiğini belirtirken, bazıları da Karadeniz şivesini bozmaması gerektiğini vurguladı.

Sen Anlat Karadeniz'in 13. bölümünde Nefes'in zor yolculuğu

ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 18 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölüm detayları şöyle:

Vedat, sistemli bir biçimde, tüm silahlarıyla Nefes’in üzerine gelmeye devam etmektedir. Berrak’tan sonra şimdi de Nefes’in karşısına babasını çıkarmıştır. Babasıyla tam da velayet mahkemesi sabahı karşılaşmak, Nefes’i çok sarsar ve kanında ilacın, ruhunda babasının zehriyle ilk duruşmaya çıkmak zorunda kalır. Üstüne bir de babasının bütün köye Nefes’in nikahlı kocasını bırakıp Tahir’e kaçtığını söylemesi, sadece Nefes’in değil ona destek olan insanların da zor duruma düşmesine neden olur.

Yiğit de, bu zor durumdan nasibini alır ve çocuk kalbiyle annesinden ayrılma ihtimaliyle başa çıkmaya çalışır.

Vedat, hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir.

Ama Vedat’ın anlayamadığı bir şey vardır; inanç. Nefes’in yolculuğu çok zor bir yolculuktur ama Nefes ve onun yoluna başını koyan Tahir birbirlerine inanmaktadırlar.

Tahir, geçmişte Nefes’in yüreğinde açtığı yarayı, bu sefer başkalarının açtığı yarayı inancıyla iyileştirerek telafi edecektir. Deli Tahir’in akıllıca bir hamlesi, Nefes’i, bu zor yoldaki en önemli engellerden birinden kurtarır.

Ama aynı Tahir’in Nefes’le Yiğit için yaptığı bir delilik, hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkıp onları çok zor duruma sokacaktır.