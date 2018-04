Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore yetkilileri, liderleri Kim Jonh-Un'un kilosuyla dalga geçen hangi ülkenin vatandaşlarını o ülkenin resmi makamlarına şikâyet etmişlerdir?

Kuzey Kore yetkilileri Liderleri Kim Jong-Un'un kilosuyla dalga geçen hangi ülkenin vatandaşlarını o ülkenin resmi makamlarına şikayet etmişlerdir? Kim Jong-un’un başı kilolarıyla dertte Kuzey Kore’nin tartışmalı lideri Kim Jong-un aşırı kiloları sebebiyle ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Uzun zamandır gündeme gelmeyen diktatör lider Kim Jong-Un, aşırı kilo ve tembellik hastalığına yakalandı. En son alınan bilgilere göre 32 yaşındaki genç lider şimdiden 130 kiloya ulaşmış durumda. Her ne kadar zayıf görünmemek için hastalığı dünyadan gizlense de sızan bilgilere göre Kim’in ciddi kalp, tembellik, bitkinlik gibi hastalıkları var. SİNİR VE STRES ONU BU HALE GETİRDİ 5 yıl önce iktidara geldiğinde 100 kilo olan Kim, kilo vermek yerine alınca 130 kiloya ulaştı. Güney Kore ve Japonya’nın önemli gazetelerinin de yoğun olarak gündeme getirdiği haberde Kim’in özellikle 2013 yılında amcasının oğlu Chang-Song’u idam ettirdikten sonra stres yaptığı ve kilo almasındaki en büyük sebeplerden birinin bu olduğu belirtildi. The Japan Times gazetesi, yeme içmesine dikkat etmeyen, doktorlarını dinlemeyen liderin genç yaşta hayatını riske attığını yazdı. 2014 yılında kilo alımını durdurmak için midesine kelepçe taktırdığı ifade edilen diktatör liderin, bu tedaviye olumsuz yanıt verdiği, kilo almasının yanı sıra birçok hastalığa da yakalandığı bildirildi. HAYATİ TEHLİKESİ OLABİLİR Doktorların tavsiyelerine kulak asmayan Kim Jong, aşırı sigara ve aklol tüketiyor. Şimdiye kadar birçok ameliyat geçiren Kim Jong-un bu şekilde devam etmesi halinde hayati tehlikeler yaşayabileceği belirtiliyor. ESKİ AŞÇISI DA AÇIKLADI İngiliz Daily Mirror gazetesinin geçtiğimiz yıl gündeme getirdiği haberde, Kim Jong-Un’un aşırı et, sigara ve alkol tüketmekten krize girdiği, karaciğerinde ve midesinde ciddi problemler olduğunu yazmıştı. 13 yıl boyunca Kim’in babasının aşçılığını yapan ve 2011’de bu ülkeden ayrılıp Japonya’ya yerleşen Kenji Fujimoto, bir Japon gazetesine konu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Aşçı, Kim’in yemeğe çok düşkün olduğunu, miktar ve sağlığına dikkat etmeksizin her türlü yemeğini tüketebildiğini söyledi. PEYNİR HASTALIĞINA YAKALANMIŞTI Geçtiğimiz sene gündeme bomba gibi düşen haberde Kim Jong’un’un çok sevdiği İsviçre’nin ünlü peyniri ‘Emmental’ yüzünden ciddia bir hastalığa yakalandığı ortaya çıkmıştı. İddiaya göre Fransızların 'delikli peynir' dedikleri emmental ile çocukluğunu geçirdiği İsviçre’de tanışan Kim Jong-un, çocukluğundan beri aşırı dozda emmental yemekten kilo alıyor. 'DEDESİNE BENZEMEK İÇİN ŞİŞMANLIYOR' Kore Uluslararası Ekonomi ve Pollitika Enstitüsü’nden Cho Myung-chul bu durum için “Güney Koreliler için zayıf olmak önemlidir. Ama Kuzey Kore’de bunun tersine ‘kilolu olmak iyidir’ denir. Sanırım Kim Jong-un bilerek, dedesi Kim Il-sung’a benzemek için kilo almak istiyor” yorumunu yapmıştı.