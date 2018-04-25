Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izle linki burada. Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçlarıyla birlikteyiz. Çeyrek finalde Sevilla'yı eleyerek yarı finale kalmaya hak kazanan Bayern Münih, Real Madrid'i konuk ediyor. Bayern Münih, saha avantajını kullanarak karşılaşmayı kazanmanın peşinde. Öte yandan Devler Ligi'nin değişmez ismi Real Madrid ise deplasmanda avantaj peşinde. Futbol severler ise Bayern Münih Real Madrid maçı AZ TV, İdman TV'den şifresiz canlı izlenecek mi? sorularına cevap arıyor. Haberimizin detayında bu kısımlar yer alıyor.

BAYERN MÜNİH REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ CANLI ANLATIMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bayern Münih-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.45’te başlayacak. Björn Kuipers'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Müller, Martinez, Rodriguez, Robben, Ribery, Lewandowski

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema

12 şampiyonlukla kupayı en fazla kaldıran takım olan Real Madrid, son 5 yılda 4’üncü, toplamda 16. kez finale çıkmak istiyor. Kupayı 5 kez kazanan Bayern Münih ise 2013’ten bu yana ilk, toplamda 11. defa finale çıkmayı hedefliyor.

Üst üste 8. kez Şampiyonlar Ligi’nde son 4 takım arasına giren Real Madrid ile son 7 yılda 6. defa adını yarı finale yazdıran Bayern Münih, daha önce 24 kez karşılaştı Bu maçlarda iki ekip de 11 galibiyet elde etti. 2 mücadele ise berabere sonuçlandı. Real Madrid’in 37, Bayern Münih de 36 gole imza attı.

Kulüpler, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise 6 defa eşleşti. 1976, 1987, 2001, 2012’deki eşleşmeleri Bayern Münih kazanırken, 2000 ve 2014’te turu atlayan taraf Real Madrid oldu.

İki takım son olarak geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Bayern Münih’in sahası Allianz Arena’daki ilk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, Santiago Bernabeu’da oynanan rövanşı aynı skorla kaybedince eşleşmenin galibini belirlemek için uzatmaya gidildi. Uzatmalarda Cristiano Ronaldo (2) ve Marco Asensio’nun golleriyle sahadan 4-2 galip ayrılan Real, Bayern’i eledi.

Ronaldo kendiyle yarışıyor

Attığı 120 golle "Şampiyonlar Ligi tarihinin en skoreri" unvanının sahibi Cristiano Ronaldo, kendine ait rekorları geliştirmeye çalışacak.

Bu sezon 15 kez ağları sarsan 33 yaşındaki Ronaldo, 3 gol daha atarsa 2013-14 sezonunda ele geçirdiği "bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu kıracak.

Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 11 karşılaşmada gol atan Portekizli futbolcu, 9 maçlık serisi bulunan Ruud van Nistelrooy’dan aldığı rekoru, daha da ileri taşımak istiyor.

Juventus eşleşmesindeki performansıyla Şampiyonlar Ligi’nde bir takıma karşı 10 gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçen Ronaldo, Bayern Münih’e karşı oynamayı da seviyor.

Juventus filelerini 7 maçta 10 kez havalandıran Ronaldo’nun, 6 karşılaşmaya çıktığı Bayern Münih’e karşı 9 golü bulunuyor. Bayern Münih’in, 65 dakikada bir gol yediği Ronaldo’ya dikkat etmesi gerekiyor.

Bayern Münih, Heynckes ile bir başka

Bayern Münih’teki 4. dönemi, 9 Ekim 2017’de başlayan 72 yaşındaki teknik direktör Jupp Heynckes, 2011-2013 yıllarındaki 3. döneminde takımı peş peşe Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

2011-12 sezonundaki yarı finalde Real Madrid’i eleyen ancak kupayı, penaltı atışları sonunda yenildiği Chelsea’ye kaptıran Heynckes yönetimindeki Bayern Münih, sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası’nda da şampiyonluğa ulaştı.

Bayern Münih, bu sezon da Heynckes yönetiminde çıktığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Alman teknik adam, takımının çeyrek final ilk maçında Sevilla’yı 2-1 yenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir ilke imza attı.

Bayern Münih’in kupaya uzandığı 2012-13 sezonundaki çeyrek final eşleşmesinden itibaren üst üste 12 galibiyet alan Heynckes, Şampiyonlar Ligi tarihinde bunu başaran ilk teknik direktör oldu.

AZ TV yayın akışı

25.04.2018

8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Mənim müthiş dayəm"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:20 Televiziya filmi

16:00 "Musiqi dəqiqələri"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Azərbaycan - yurdum mənim"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "61!". İntellektual oyun

22:00 Bədii film: "Səma səviyyəsindən 3 metr yüksəklikdə"

0:00 "Xəbərlər"

0:30 Bədii film: "Mişel Valyan: Sürət eşqi"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 Bədii film: "Sürət eşqi" (davamı)

2:30 "Təmas nöqtəsi"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Musiqi dəqiqələri"

4:10 "Zamanın sorağında"

5:00 "Xəbərlər"

5:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:00 "Hərb tariximizdən"

6:30 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Azərbaycan - yurdum mənim"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

25.04.2018

08:00 İdman xəbər

08:20 Qış Olimpiya oyunları.

10:20 Voleybol.Azərbaycan çempionatı

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol. Çempionlar liqası.Liverpul-Roma

14:00 İspaniya çempionatının icmalı

14:50 Topaz gündəlik

15:00 İdman xəbər

15:20 Formula 1.Çin Qran Prisi.Final

18:00 İdman xəbər

18:20 Topaz gündəlik

18:30 İdman məbədi

19:00 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)

20:00 Avrofutbol (canlı)

21:00 İdman xəbər

21:30 Futbol dahiləri (Bavariya)

22:00 Futbol gecəsi (canlı)

22:45 Futbol. Çempionlar liqası.Bavariya-Real M (canlı)

00:40 İdman xəbər

01:00 Debüt

01:30 Flaqman

02:30 Futbol dahiləri

03:00 İdman xəbər

03:20 Futbol . İspaniya çempionatı. Valensiya-Xetafe

05:00 Favorit

06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

08:00 İdman xəbər

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