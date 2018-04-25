Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için verdiği karar sonrasında Beşiktaş cephesinden ilk tepki geldi. Siyah beyazlıların yöneticisi Erdal Torunoğulları, Twitter hesabından paylaştığı görselde maçın kaldığı yerden devam etmesi yönündeki kararı adaletsiz bulduğunu ima etti.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı 0-0 devam ederken çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmış ve maç tatil edilmişti. TFF, açıkladığı kararla maçın kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etmesine karar verdi.