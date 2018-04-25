Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Aşk engel tanımıyor!

Vedat, sistemli bir biçimde, tüm silahlarıyla Nefes'in üzerine gelmeye devam etmektedir. Berrak'tan sonra şimdi de Nefes'in karşısına babasını çıkarmıştır. Babasıyla tam da velayet mahkemesi sabahı karşılaşmak, Nefes'i çok sarsar ve kanında ilacın, ruhunda babasının zehriyle ilk duruşmaya çıkmak zorunda kalır. Üstüne bir de babasının bütün köye Nefes'in nikahlı kocasını bırakıp Tahir'e kaçtığını söylemesi, sadece Nefes'in değil ona destek olan insanların da zor duruma düşmesine neden olur. Yiğit de, bu zor durumdan nasibini alır ve çocuk kalbiyle annesinden ayrılma ihtimaliyle başa çıkmaya çalışır. Vedat, hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Ama Vedat'ın anlayamadığı bir şey vardır; inanç. Nefes'in yolculuğu çok zor bir yolculuktur ama Nefes ve onun yoluna başını koyan Tahir birbirlerine inanmaktadırlar. Tahir, geçmişte Nefes'in yüreğinde açtığı yarayı, bu sefer başkalarının açtığı yarayı inancıyla iyileştirerek telafi edecektir. Deli Tahir'in akıllıca bir hamlesi, Nefes'i, bu zor yoldaki en önemli engellerden birinden kurtarır. Ama aynı Tahir'in Nefes'le Yiğit için yaptığı bir delilik, hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkıp onları çok zor duruma sokacaktır.

Sen Anlat Karadeniz 14. bölümde neler olacak

Yiğit'in geçici velayetini kazanan Vedat, yine şeytani bir planın peşine düşer ve oğlunu da alıp otelden ayrılır. Yiğit'in nerede olduğunu bilememek Nefes'i ve Tahir'i çılgına çevirir. Bir de gayrı ahlaki hayat iddiası yüzünden Nefes Tahir'i kendisinden uzak durmaya zorlayınca, güçlü takımın her bir üyesi ayrı ayrı yerlere savrulur ve ayrı ayrı yanarlar. Deli Tahir yine deliliğini yapar ve herkesin tekrar bir araya gelmesini sağlar. Ama bu delilik, Vedat'ın daha büyük bir planı devreye sokmasına neden olur. Nefes ve Tahir'in bu plana verdikleri karşılık, Vedat'ın asla tahmin edemeyeceği bir şeydir.