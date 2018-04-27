Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş fragman izle ve Diriliş izle TRT, Diriliş Ertuğrul fragman, Diriliş 116. yeni fragmanı izlemek için doğru adrestesiniz. TRT ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her bölüm izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde bu hafta izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Diriliş 116. yeni bölümde Baycu Noyan geri dönüyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan ve yapımcının 'sürprizlerşe geliyoruz' açıklaması da gerçekleşmiş oldu. Peki diriliş yeni fragmanında neler yaşanıyor? Diriliş TRT izle, Diriliş 116. yeni fragman, Diriliş yeni fragman, Diriliş izle haberleri burada. İşte Diriliş fragman izle ve Diriliş 116. yeni fragmanı

Diriliş 116. yeni fragmanında neler yaşanacak?

Diriliş yeni fragmanı burada. Diriliş 116. yeni fragmanında herkesi heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Ertuğrul'un karşısına çıkmaya hazırlanan Baycu Noyan diziye geri dönüyor. İşte Diriliş yeni fragmanında yaşananlar...

BAYCU NOYAN GERİ DÖNÜYOR

Bir döneme damgasını vuran Baycu Noyan, tüm gücünü toplayarak Ertuğrul Beyin karşısına yeniden çıkma hazırlığı yapıyor. Hemen ardından ise fragmanda Baycu Noyan yüzü kapalı bir şekilde ekranlara geldi. Sadettin Köpek'in ölmesinin ardından Ertuğrul Beyin en büyük düşmanı Baycu Noyan olacak. Yeni bölümde yaşanacak sürprizler sadece bunlar ile sınırlı kalmayacak. Önceki bölümlerde Gündoğdu Beyin obasına geri döneceği sık sık söylenmişti. Mehmetçik dizisinden ayrılan Kaan Taşaner'in yeniden Diriliş Ertuğrul'a dönmesi bekleniyor. Tekfur Kritos'un yanında casus olarak Ertuğrul'a bilgi sızdıran Ares, 'Ögeday Anadolu'nun fethi için hazırlıklarını tamamladı. Noyan adında bir komutanı ordunun başına koydu'' dedi.

BAYCU NOYAN KİMDİR - NASIL ÖLDÜ?