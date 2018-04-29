Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GS BJK AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izle gibi aradıklarınız burada. Futbol severler Galatasaray Beşiktaş derbi maçını heyecan içinde bekliyordu. Süper Lig’de 31. haftada Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşıyor. Galatasaray Beşiktaş maçı AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izlemek isteyenler ise Google’dan GS BJK derbi maçı AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izlenecek mi? sorusuna cevap arıyor. Ligde oynnadığı 30 maçın ardından 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 62 puanla 3. sırada zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ı konuk ediyor. GS BJK maçı İdman Tv ve Az TV ekranlarından şifresiz canlı izlenecek mi sorusu da bu haberde yer alıyor.

Galatasaray bu 30 haftalık periyotta rakip fileleri 68 kez havalandırarak ligin en çok gol atan takımı unvanına sahipken; kalesinde 32 gol gördü. Beşiktaş ise rakiplerine 59 gol atarken; kalesinde sadece 25 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Sarı kırmızılı takımda 27 golle takımın en golcü ismi olan Bafetimbi Gomis aynı zamanda bu sezon ligde en çok gol atan isim. Beşiktaş'ta ise Anderson Talisca 13, Vagner Love ve Ryan Babel 12'şer golle bu sezon takımlarına katkı sağladı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

29.04.2018

06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

06.02 Verilişlərin açılışı

06.03 RV proqramı

06.08 Orkestr pyesləri

06.30 “El havası” (təkrar)

07.00 Şən melodiyalar

07.30 “Əsrin sənətkarları” (Gülxar Həsənova) (f)

08.00 RV proqramı

08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

09.45 Rəqs musiqisi

10.00 RV proqramı

10.05 “Sabahınız xeyir” (Hər bəddə bir xeyir var!...”)

10.35 Anonslar

10.40 “Anasının balası” (Küləyin nəğməsi) (təkrar)

11.00 Xəbərlər

11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş (təkrar)

11.50 Çıxış edir Hacı Həmidoğlu (klarnet)

12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

12.15 “Daha bir görüş” (Yusif Həsənbəy - 85)

13.00 Xəbərlər

13.05 RV proqramı

13.10 İnstrumental heyətlərin çıxışı

13.30 “Məktəb illəri” (29 Aprel Beynəlxalq rəqs günüdür) (təkrar)

13.55 Anonslar

14.00 Muğam saatı

15.00 “Bir nəğmənin nağılı” (Rauf Hacıyev –“Sevgilim”)

15.30 Anonslar

15.35 Oxuyurlar Röya Ayxan və Faiq Ağayev

16.00 “Uşaqdan xəbər al” (Tap görüm. Tapmacalar haqqında) (təkrar)

16.25 Musiqi mozaikası

17.00 RV proqramı

17.05 “Əsgər istəyi” (“Cocuq Mərcanlıdan - Xocalıyadək” tədbirin iştirakçıları qonağımızdır. Tədbir Cocuq Mərcanlıda keçirilib) (təkrar)

18.00 Xəbərlər

18.10 “Sevgilimsən, poeziya” (Hüseyn Arif) (təkrar)

18.40 Çıxış edir ART “Qaytağı” instrumental ansamblı

19.00 “Söz dünyamız” (Bədii tərcümə haqqında)

19.30 “Bulaq” (Köç hazırlığı: dağların yol-yol olan çağı)

20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

21.30 “Axşam görüşləri” (Ömər Xəyyam)

22.30 “Bakı axşamları”. Musiqi proqramı

23.00 “Unudulmayanlar” (İsgəndər Coşqun) (f)

23.30 Tofiq Bakıxanovun mahnı və romansları

00.00 Xəbərlər

00.10 “Yaddaş səhifələri” (Orxan Kamal - “Nazim haqqında xatirələr”) (təkrar)

00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş (Ələkbər Tağıyev)

01.00 Xəbərlər

01.10 Lirik melodiyalar

01.30 “Bulaq” (təkrar)

02.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı (təkrar)

03.30 Xəyyam Mirzəzadənin mahnıları və orkestr pyesləri

04.00 Xəbərlər

04.10 Caz kompozisiyaları

04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

29.04.2018

08:00 Futbol dahiləri

08:20 Qış Olimpiya oyunları.

10:00 Futbol. İspaniya çempionatı. Vilyareal-Selta

11:30 İdman xəbər

12:00 Bədii gimnastika. Dünya kuboku (canlı)

13:20 İlin çempionu

13:45 Bədii gimnastika. Dünya kuboku (canlı)

14:45 Topaz gündəlik

15:00 İdman xəbər

15:30 Bədii gimnastika. Dünya kuboku (canlı)

17:15 Futbol. İngiltərə çempionatı.Vest Xem-Mançester Siti (canlı)

19:10 İnstasport

19:30 Futbol. İngiltərə çempionatı. Mançester Yunayted-Arsenal (canlı)

21:30 İdman xəbər

22:00 İdman rekordları

22:45 Futbol. İspaniya çempionatı. Deportivo-Barselona (canlı)

01:40 Futbol dahiləri

02:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

03:00 İdman məbədi

03:20 Futbol . İspaniya çempionatı. Real Sosyedad-Atletiko M

06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

08:00 Futbol dahiləri

IDMAN TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



AZ TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Arena Sport 1 HD (cro)



Arena Sport 2 HD (serbia)



beIN Sport Max 7



beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)



BT Sport Extra Red Button



OTE Sport 7 HD



Sky Sport 8 (Germany)



Sport Tv1 (Portugal)

Zirveye konalım

Beşiktaş’ta her şey unutuldu, gözler tamamen Galatasaray maçına çevrildi. Şenol Güneş’in yaralanmasına sebep olan Fenerbahçe derbisi için TFF’nin verdiği karar bile umursanmıyor siyah-beyazlı camiada. ‘Kaldığı yerden devam’ kararına tepki olarak maça çıkılmayacağının açıklanması üzerine bütün dikkatler Galatasaray maçına verilmiş durumda. Amaç sezonun en kritik maçından galibiyetle ayrılarak zorluklarla geçen sezonun ardından camiaya en güzel hediyeyi liderliği ele geçirerek vermek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yarın Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray maçını iple çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı dünkü idman öncesi sahanın ortasına topladığı futbolcularla yaptığı konuşmada dev maçın önemine dikkat çekti.



İşimiz sahada

Fenerbahçe maçı için düşünecek bir şeylerinin kalmadığını ifade eden Güneş “Her şeyi unutun, sadece bu maça odaklanın. Gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi’nde olmak için yine şampiyon olmalıyız. Bizim işimiz sahada. En büyük cevabı da sahada vereceğiz. Rakibin de bu maçı ne kadar çok istediğini biliyorsunuz. Saha avantajı onlarda ama siz her türlü ortama alışıksınız. Beşiktaş taraftarı da yanınızda olacak. Galatasaray’la ligin finaline çıkacağız ve bu maçı kazanacak güç sizde fazlasıyla var” ifadelerini kullandı. Camianın kendilerinden bir defa daha şampiyonluk beklediğini belirten Şenol Hoca “Siz bu ligin en iyi takımısınız. Büyük fırtınaların koptuğu sezonun sonunda liderliği ele geçirmek için beklediğimiz gün geldi. Önce liderliği sonra şampiyonluğu kutlayalım” diyerek oyuncularını motive etti.

“Suçlu beraat etti”

TFF’nin derbi kararına Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan tepki geldi. Mahmutyazıcıoğlu “Suçlunun beraat ettiği yerde, yargıç hüküm giyer. Anonim. Çok doğru söylemiş kim demişse” ifadelerini kullandı.



Orman tesis açacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bugün siyah-beyazlı kulübe kazandırılan yeni bir tesisin açılışına katılacak. Pendik No: 1903 Gazi Akınal Sosyal Tesisi’nin açılış töreni bugün saat 14.00’de gerçekleştirilecek. Açılışa çok sayıda siyah-beyazlı taraftarın da katılması bekleniyor.



Taraftar toplu gidecek

Ligde yarın Galatasaray’la yapılacak maç öncesi Beşiktaş Kulübü’nden taraftara duyuru yapıldı. Maça toplu olarak gidileceği belirtilirken “Otobüsler saat 15.00’te Vodafone Park Kuzey Kale arkasından hareket edecektir. Taraftarlarımız otobüslere bilet kontrolü sonrasında alınacaktır” bilgisi geçildi.

Karar değişmeli!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe maçında sahaya çıkmama kararı alan yönetimi eleştirdi. Bahçeli “Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye’nin bu karmaşasında siyasetin, partilerin arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada, siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya çevirirseniz o taraftarların ilerde ne yapacağı belli olmaz. Beşiktaş kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum” ifadelerini kullandı.



Avustralya’dan duyuldu!

Beşiktaş yönetiminin derbiye çıkmayacaklarını duyurması dünya basınına da yansıdı. İngiliz, İtalyan, İspanyol, Hollanda, Portekiz, Alman, Amerikan ve Fransız medya kuruluşları Beşiktaş’ın kararına geniş yer verdi. Hatta dünyanın diğer ucundaki Avustralya’da bile ses getiren karar için “Beşiktaş kapalı kapılar ardından gelen maçın kaldığı yerden oynanması kararını boykot etti” ifadesi kullanıldı.