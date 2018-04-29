Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Beşiktaş maçı hangi radyo kanalında şifresiz canlı dinlenecek? gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Süper Lig’in 31. Haftasında Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk ederken; maçı statta veya televizyonda izleyemeyen futbol severler; ‘’GS BJK maçı hangi radyo kanalında şifresiz canlı takip ediliyor. GS BJK maçı radyo dinle.’’ gibi sorulara cevap arıyor. Lig Radyo, TRT Spor Radyo, NTV Radyo ve çeşitli spor radyo frekanslarından şifresiz canlı olarak dinlenecek Galatasaray Beşiktaş maçının tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Füzeleri hazır!

Alanyaspor maçının tamamlanmasıyla, Beşiktaş derbisine kilitlenen Galatasaray takımı yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor. Hafta başından bu yana sarı-kırmızılı futbolcular, kişiye özel çalışmalar da gerçekleştirdi. Bu hafta sahada olacak stoper Maicon ise ekstra frikik antrenmanı yapıyor. Bu sezon Fatih Terim’in Galatasaray’ın başında olduğu ilk maç olan Göztepe karşılaşmasında harika bir frikik golüne imza atan Maicon, Kadıköy’de de Galatasaray’ın galibiyet hasretine neredeyse son veriyordu. Fenerbahçe maçında serbest vuruştan direğe takılan sambacı, Beşiktaş maçı öncesi 90’a odaklandı. Antrenman bitimlerinde tesislerde kalarak şut çalışması yapan Brezilyalı futbolcu, kaleye yakın mesafedeki frikik atışlarında topun başına geçecek.





Beş golü var



Hem 18 üzerinden hem orta mesafeden hem de uzak noktalardan serbest vuruş denemesi yapan Maicon’un füzeleriyle Beşiktaş’ı yıkmaya hazırlanıyor. Kadıköy’deki harika şutu direkten dönen Maicon, Beşiktaş’a karşı fileleri sarsmayı çok istiyor. Ligin ilk yarısında 5 gol atarak en golcü stoper olan Maicon, ikinci devrede ise fileleri bulamadı. Beşiktaş karşında gol atmayı hedefleyen Macion, rakibin kullandığı duran toplarda da takımın en büyük güvencesi olacak. Terim’in bir ara kulübeye çektiği Brezilyalı formasını tekrar kaybetmemek için büyük bir hırsla çalışıyor. Tecrübeli teknik adam da oyuncularıyla yaptığı görüşmede “Bu tip derbilerde duran topların önemi çok büyük. Ayrıca kaleyi gördüğünüz yerden şut atmalısınız” ifadelerini kullanarak oyuncularından Beşiktaş kalesini şut bombardımanına tutmalarını istedi.

Q7’ye Japon yapıştırıcı



Fatih Terim’in derbi öncesi en güvendiği isimlerden biri Yuto Nagatomo. Başakşehir karşılaşmasında Visca’ya adım attırmayan Japon sol bek aynı tarifeyi Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’ya uygulayacak. Nagatomo, Q7’nin bu sezon içinden hazırlanmış görüntülerini de izleyerek maça hazırlanıyor.



Tolga, Tudor’un yanına



Ağrısı olduğunu öne sürerek önceki günkü antrenmana katılmayan Tolga Ciğerci’ye yol göründü. Akhisar maçından sonra iplerin koptuğu gurbetçi oyuncuya eski hocası Igor Tudor’un “Seni yanıma alacağım” diyerek güvence verdiği öne sürüldü. Tudor geçtiğimiz günlerde Udinese’nin başına geçmişti.



Derbiye özel prim



Galatasaray’da, Beşiktaş maçı için ekstra prim uygulanması kararı alındı. Sportif AŞ Başkanvekili Abdürrahim Albayrak ile Başkan Mustafa Cengiz bu konuda özel olarak görüşüp en az 1 milyon dolarlık galibiyet primi dağıtılması kararını aldı.

Terim’den Güneş’e fark!

Dev derbide Fatih Terim ile Şenol Güneş, 6 yıl sonra karşılaşacak. Önceki derbidelerde Fatih Terim, Şenol Güneş'in açık ara önünde. Türk futbolunun iki tecrübeli teknik adamı 14. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda Terim’in öğrencileri 6 kez sahadan galip ayrılırken, Güneş’in takımları 1 kez kazanmayı başardı. İkili arasında oynanan karşılaşmalarda 6 kez de beraberlik çıktı. Bu maçlarda İmparator’un takımları 16 defa rakip fileleri havalandırırken, Güneş’in öğrencileri 8 gol atabildi. İki teknik adam arasında 2012 yılında oynanan son maçta Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.

Derbider Gomis!



Galatasaray’da şampiyonluk için kritik viraj olan Beşiktaş derbisi Bafétimbi Gomis için de ayrı önem taşıyor. Ligde bu sezon 29 karşılaşmada görev alan Fransız golcü, bu maçlarda tam 27 gol kaydederek gol krallığı yarışındaki en yakın rakibi Burak Yılmaz’a 5 gol fark attı. Ancak Fransız golcü, sarı-kırmızılı takımın tarihî rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda rakip fileleri sarsmayı başaramadı.



Asist de yok



Galatasaray bu sezon Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 3 maça çıktı, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İki F.Bahçe derbisi golsüz biterken, Vodafone Park’ta rakibine 3-0 mağlup olmuştu. Bafétimbi Gomis ise bu maçlarda gol veya asist üretemedi. Yıldız oyuncu, kritik maçta gol kaydetmesi halinde, sarı-kırmızılı formayla ilk derbi golüne ulaşmış olacak.

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