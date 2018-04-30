Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çukur 27. bölümde neler yaşanıyor?

Çukur, uçurumun eşiğine doğru sürükleniyordur. Koçovalılar ile Vartolu arasındaki mücadele artık İdris Koçovalı ile Vartolu arasında yaşanmaktadır. Vartolu, Çukur’u ele geçirmek için hamleler yaparken asıl büyük darbeyi İdris Koçovalı’dan alır. İdris, Saadet’i evlendirmeye kararlıdır ve mahallenin kalbinde herkesi düğüne davet eder. Bu sırada Yamaç, bir yanda Vartolu ile babası arasındaki mücadelede dengeyi sağlamaya çalışırken, öteki yanda Sena ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışır. Ancak sırlar, aşıklar arasındaki mesafeyi daha da açacaktır. Emrah, Nazım ve Vartolu ile iş birliği yapmaya yeşil ışık yakan Selim’in ise Çukur’u nasıl bir fırtınaya sürükleyeceği soluksuz beklenecek.

Çukur 26. bölümde neler yaşanmıştı?

Çukur’un 26. bölümünde; Vartolu, Nazım ve Emrah arasında kurulan ittifak yeni bir mücadelenin başlangıcı olur. İdris Koçovalı, Vartolu’nun önünde sadece iki seçenek bırakmıştır; Vartolu ya Salih Koçovalı olup Saadet’le evlenebilecektir ya da Vartolu olarak karşısına tüm Çukur’u alacaktır. Ancak İdris, beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır. Çukur’un bazı erkekleri Vartolu’nun yanında yer almaktadır. Yamaç, bu güç birlikteliğinin neler getireceği konusunda endişelenirken; Sena da harekete geçer ve beklenmedik birinin kapısını çalar. Tüm dengelerin tamamen değiştiği Çukur’da yaşanacak büyük bir tehlike ise başta Yamaç olmak üzere pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir.