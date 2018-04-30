Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars Kalesi altında Taş Köprü’nün solunda bulunan ve Sultan III. Murad tarafından 1574-1595 yılları arasında Kars’ın onarımı yapılan Mazlum Ağa Hamamı’nın restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sıva söküm çalışmaları sırasında sökülen sıvanın altından yarasa ve yıldız figürlerinin çıkması ilgili firma çalışanlarını şaşırttı.

Sıva söküm çalışmaları sırasında yarasa figürünün ortaya çıktını belirten ilgili şirket çalışanı Oğuz Baş, “2016 yılında başladığımız restorasyon işlerinde, raspa işlemlerine başladığımızda oralar hep kapalıydı. Sıva yapılmış, sıvanın altında kalmış maalesef, biz raspaya başladık itinalı söküm ile açığa çıktı bu figürler. Bu figürler, bizim taşçı dilinde yarasa kanadı diye adlandırılıyor. Biz şuan nasıl saunalarda, mevcut hamamlarda kullanıyoruz. Eski Osmanlı zamanında buralar sauna olarak kullanılıyormuş. Bunlar Osmanlı döneminde Osmanlı’nın yaptığı eserler, tuğladan yarasa kanatları çıktı, bacalar çıktı. Kubbede çeşitli kemerler açığa çıkarttık. Bazalt taşından kemerler çıktı. Bunların hepsi sıvanın altında kalmıştı. Sıva raspası yapılırken gün yüzüne çıktı” dedi.

Mazlum Ağa Hamamı Osmanlı hamam mimarisi örneklerinden olup, soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümleri bulunuyor. Kesme taş ve moloz taştan yapılan hamamın üzeri merkezi bir kubbe ile örtülü. Hamam 1918 yılında Ermeniler tarafından tahrip edilmiş, daha sonra onarılmıştır. Tekrar yıkılarak tahrip edilen Mazlum Ağa Hamamı 2016 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor.