Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman izlemek için haberimize bakabilirsiniz. EDHO 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlandığı günden itibaren kendi kategorisinde reyting rekorlarını akt üst ederek izleyicisi tarafından ilgi ile takip edilen EDHO son bölüm izleyenler, ''EDHO 102. bölüm fragman izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragman izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102 bölüm fragman yayınlandı mı?'' gibi detayları araştırıyor. Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Meryem Uzerli, Ozan Akbaba, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Sevcan Yaşar ve Sahina Toziya gibi usta isimlerin rol aldığı EDHO 102. yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. bölümde neler olmuştu

Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır Hızır'ın kulağına da ulaşmıştır.

Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır çok fazla gizli kalamamış, nihayet Hızır'ın kulağına da ulaşmıştır. Enişte'den duyduklarından sonra soluğu Doktor Derya'nın yanında alan Hızır, tabii ki en sevdiği insanın ölüme doğru gitmesine göz yummayacaktır. Meryem'i çocuk sevdasından vazgeçirmek için derhal harekete geçer. Karısını yaşatmak için kurduğu oyunlar kendinden nefret etmesine sebep olacaksa da yapılması gereken neyse onu yapacaktır. Ekrem ve Reşit ortaklığında birlikte yapılan planlar için düşünceden eyleme geçme zamanı gelmiştir. Düşmanını çok iyi tanıyan Ekrem, hevesli davranmaktansa temkinli gitmenin gerekliliğinin bilincindedir. Bu ortaklığın sonuçlarını hesap eden Çakırbeyliler de, gelecek tehlikelere karşı bir an önce önlem almak gerektiğini bilirler. Masada bitmek tükenmek bilmeyen bu düşmanlıkların Ünal Kaplan'ın oyunu olduğunu düşünen Yaşar, baş düşmanını ilan eder. Hakkı'nın ölüm emrinden habersiz olan Ünal'ın buna karşılık Hızır'a sergilediği tavır da bu ihtimali kuvvetlendirir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı

Duyduklarının ardını arkasını soruşturmadan soluğu galeride alan Şahin Ağa, istemeden Reşit'in oyununa alet olmuş, Çakırbeyliler ve dostlarının tuzağa düşmesine sebebiyet vermiştir. Bir kez daha düşman namlusunun ucunda kalan Hızır'ın artık ihtiyacı olan tek şey bir mucizedir. Diğer tarafta Fikret pusuya düşmüştür. Tek hamleyle herkesi bitirmeyi amaçlayan Reşit'in planı tıkır tıkır işlerken Fikret'in düştüğü pusudan sağ kurtulması çok zordur. Tüm dengeleri değiştirmeye yönelik yapılan bu ince hesapların arkasında büyük bir güç olduğu şüpheleri kuvvetlenirken, yaşanan çatışmaların ardından oklar yine Ünal Kaplan'ı işaret edecektir.