Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi izle Kanal D, Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. final bölümü izle arama sonuçlarınız burada. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük umutlarla başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi bu akşam final yapıyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. final bölümü izlemek için 'Mehmed Bir Cihan Fatihi Canlı İzle Kanal D' yazısına tıklayabilirsiniz. Başrolünde Kenan İmirzalioğlu'nun rol aldığı dizinin seveni de sevmeyeni de çoktu. Eleştirilerin ardı arkası kesilmedi... Reytinglerden de darbe yiyen yapım final yapma kararı aldı. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi final bölümünde neler yaşandı? Mehmed Bir Cihan Fatihi neden bitti? Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. final bölümü izle, Mehmed Bir Cihan Fatihi Kanal d izle, Mehmed Bir Cihan Fatihi bitiş nedeni, Mehmed Bir Cihan Fatihi özet izle, Mehmed Bir Cihan Fatihi Puhu Tv izle... İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi izle Kanal d, Mehmed Bir Cihan Fatihi 6.final bölümü izle ve Mehmed Bir Cihan Fatihi neden bitti...

Mehmed Bir Cihan Fatihi neden bitti?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi neden bitti soruları devam ederken Mehmed Bir Cihan Fatihi final bölümü yayınlanacak. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi neden bitti? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi reytinglerde alt sıralarda kaldığı için yayın hayatına son verildi.

Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. final bölümü izle

Mehmed Bir Cihan Fatihi final bölümünde neler yaşanacak?

Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölüm final fragmanında neler yaşanacak? Mehmed Bir Cihan Fatihi izle... Bizans İmparatorluğu, Mehmed’e karşı önlem almaya çalışıyor; Mehmed, Konstantiniyye hayali için harekete geçiyor! Sultan Mehmed Han, Konstantiniyye hayali için hamlelerine devam eder. Bizans İmparatoru Konstantinos, Çandarlı Halil Paşa ve İshak Paşa’dan gizli yürüttüğü planı, tam istediği gibi devam eder. Şehzade Orhan ise Konstantinos ile iş birliği yapmanın eşiğindedir. Mehmed’in yükselişi, herkesi tedirgin eder. Öte yandan Eleni’nin, Mehmed’in yanında oluşu Bizans İmparatorluğu’nun tepkisini çeker. Eleni’nin, kendilerine karşı Mehmed’e yardım ettiğini düşünürler. Eleni’yi köşeye sıkıştırabilmek için Evdokya görevlendirilir. Eleni ile Mehmed’in iş birliği, Melike Hatun’u da rahatsız etmeye devam eder. Leyla Hatun ise Beyazıd’ın hedef haline geldiğini öğrenir. Saraydaki tehlikeler giderek artarken, Konstantinos ise Mehmed’in kara bir haber alacağını ifade eder.

Demetrios’un rehin alınması sonrası Konstantinos, bildik Bizans oyunlarıyla Sultan Mehmed’i alt edebileceğini düşünerek yeni bir oyun kurar ve Karamanoğlu’nun Osmanlı topraklarını işgal etmesini sağlar. Yeniden oyuncağı haline gelen Orhan ile de Sultan Mehmed’i iyice köşeye sıkıştıracağını düşünür. Oysa Konstantinos, Sultan Mehmed’in her şeyden haberdar olduğunu bilmez. Bilmez ki onlar küçük oyunların peşindeyken kılıçlar bilenmekte, toplar dökülmekte, kadırgalar bir bir suya inmektedir. Bilmez ki saflar sıklaştırılmakta, imanlar tazelenmekte, Edirne’den göğe yükselen ezan sesleri çoktan Ayasofya’nın kubbelerinde yankılanmaktadır. Ve bilmez ki Konstantiniyye elbet feth olunacaktır ve onu fethedecek o güzel kumandan, babasına verdiği sözü tutacak, Osmanlı’yı bir cihan devleti haline getirecektir.

MEHMET BİR CİHAN FATİHİ FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. son bölümde neler yaşandı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Mehmed Bir Cihan fatihi 5. son bölümde yaşananlar haberimizde; Bizans İmparatoru Konstantinos, Mehmed’in Konstantiniyye hayalinin bilincindedir. Bunun için Haçlı Birliği’ni toplamak istese de Mehmed’in desteklediği keşiş Gennadios, buna engel olur. Bizans halkı, Katolik Kilisesi ile iş birliği yapmak istemez ve Gennadios’un sayesinde birliğin oluşması engellenir. Mehmed ve Delibaş, Konstantiniyye’den ayrılmak ister. Lakin Konstantinos, Haçlı Birliği’nin oluşamamasının arkasındaki Türkü bulmaya çalışır. Bu sebepten ötürü şehrin kapılarını kapatır ve herkesin sorgulanmasını ister. Mehmed ve Delibaş, Konstantiniyye’den çıkmanın yollarını ararlarken, Pontus Prensesi Teodora yardımlarına koşar. Teodora, Sultan Murad için mücadele verdiğini ve artık Mehmed’in emrinde olduğunu dile getirir. Mehmed’i şaşırtan bu yardım eli, Konstantiniyye’nin fethi için de elini güçlendirmektedir. Zağanos Paşa, Mehmed’in Konstantiniyye’den çıkabilmesi için Eleni’nin bir plan yapmasını ister. Eleni, su kemerlerinden çıkabilecekleri bir planı yollar.

Mehmed ve Delibaş, Konstantiniyye’den çıkarken Orhan’ı bulurlar. Orhan’ı esir alan Mehmed, onu öldürmek için saray yakınına getirir. Lakin Orhan, kaçmayı başarır. Orhan’ın kaçmasına yardımcı olan kişi, Mehmed’in akıl hocası Akşemsettin’den başkası değildir. Mehmed, bunun nedenini sorgulamaya başlarken, Akşemsettin her olaydan bir ders çıkarması gerektiğini yineler.

Öte yandan Mehmed, ağabeyi Alaaddin’in öldürüldüğünü öğrenir. Üstelik bunun en yakınlarından biri tarafından gerçekleştirildiğini bilmektedir. Mehmed, ağabeyinin katilini ararken, onu öldürenin sağ kollarından biri olan Zağanos Paşa olduğundan haberdar değildir.