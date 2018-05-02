Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma Liverpool maçı şifresiz veren kanallar haberimizde. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde olağanüstü bir performans sergileyen Roma, ilk maçta 5-2 mağlup olduğu Liverpool’u konuk ediyor. Peki Roma Liverpool maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Tivibuspor 2 canlı izleme yolları haberimizde.

Herkes nefesleri kesecek maçı bekliyor. Roma, Liverpool ile rövanş maçında karşılaşacak. Anfield'te oynanan ilk maçta rakibine 5-2 yenilen Roma, Barcelona maçında olduğu gibi bu maçta da sürpriz yapmak istiyor. Finalde Real Madrid'e rakip olacak takımın belirleneceği bu maç büyük heyecanla bekleniyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, "Roma-Liverpool maçı şifresiz veren kanallar hangileri?" gibi sorulara yanıt arıyor.

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Devler Ligi çeyrek final turunda Barcelona’yı 4-1’in rövanşında 3-0 geçerek adını bir üst tura yazdıran Roma, bu başarıyı bir kez daha tekrarlamayı planlıyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak.

Roma-Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında İtalyan temsilcisi Roma kendi taraftarları karşısında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Bu akşam TSİ 21.45'te Olimpico'da oynanacak maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina yönetirken, yardımcılıklarını ise Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Roma-Liverpool maçı Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek.

Liverpool avantajlı durumda

Turun ilk maçında Roma'yı Anfield'ta 5-2 yenen Liverpool turun avantajını elinde bulunduruyor. Mohamed Salah'ın müthiş bir performans sergilediği maçta 35. ve 45. dakikada attığı 2 golle takımını 2 farklı üstünlüğe taşırken, 56. dakikada Sadio Mane ve 61. dakikada Roberto Firmino'nun gollerini hazırlayan isim de Salah oldu. 68. dakikada Firmino takımının 5. golünü kaydetti.

ROMA LİVERPOOL MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Bu tura nasıl geldiler?

Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool ligde bu sezon inişli çıkış bir grafik sergiledi. Son dönemde toparlanan takım 3. sıraya yükselse de Manchester City'nin durdurulamaması sonucunda şampiyonluk yarışı koptu. City'nin şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılırken, Liverpool ise artık bu hayal kırıklığını Şampiyonlar Ligi'nde telafi etmek istiyor. Kırmızılılar bu turnuvada favori olarak gösterilmese de Liverpool ruhunun sürpriz yapma potansiyelini göz ardı etmemek gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden takım Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor'un yer aldığı grubu namağlup lider tamamladı. Sonrasında Son 16 Turu'nda Porto ile eşleşen takım ilk maçı 5-0 kazandı, ikinci maçtan ise 0-0 eşitlikle ayrılarak turu geçti. Çeyrek Final'de ise turnuvanın en önemli favorilerinden biri olan Manchester City ile eşleşen Liverpool rakibini her iki maçta da yenmeyi başardı. Evinde oynadığı maçı 3-0 kazanan Kırmızılılar, deplasmanda ise sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Eusebio Di Francesco yönetimindeki Roma ise kötü bir dönemin ardından yeniden toparlanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon C Grubu'nda Chelsea, Atletico Madrid ve Qarabağ Ağdam'ın yer aldığı grubu lider tamamlayan Roma, Son 16 Turunda ise Shakhtar Donetsk ile eşleşti. Ukraynalı rakibine ilk maçta 2-1 yenilen Roma, evinde 1-0 kazandı ve deplasman golü avantajıyla turu geçen taraf oldu. Roma asıl sürprizi ise Barcelona karşısında yaptı. Camp Nou'da rakibine 4-1 yenilen Roma, kendi sahasında ise rakibini 3-0 yenerek Barça'yı turnuvanın dışına itti.