Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muharrem İnce Kim, Ailesi Kim? Günlerdir süre gelen adaylık iddialarının ardından bugün CHP'nin adayı belli oldu. CHP Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce arasında seçim yaptı. Peki CHP'nin adayı Muharrem İnce kimdir? Muharrem İnce kaç yaşında, nerede görev yaptı? Öte yandan Muharrem İnce'nin ailesi de merak konusu oldu. Muharrem İnce evli mi, eşi çocukları kim sorgulamalarına başlandı. Muharrem İnce kimdir, Muharrem İnce nerede görev yapıyor, Muharrem İnce kaç yaşında gibi merak ettikleriniz haberimizde...

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Oldu? (CHP'nin Adayı Muharrem İnce oldu) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim oldu? sorusu bugün cevap buldu. Türkiye 24 Haziran 2018'de erken seçim kararı alırken siyasi hamleler de birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının aylar öncesinde belli olduğu Türkiye'de CHP'nin adayının kim olacağı merak içerisinde bekleniyordu... CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce mi? diye soranlar, bu sorunun cevabını bu haberden öğrenecek...

Muharrem İnce adaylığını açıkladı

Muharrem İnce adaylığını Twitter'dan duyurdu. CHP'nin adayı Muharrem İnce oldu mu? Muharrem İnce sosyal medyadan yaptığı açıklamada; ''Biz Hazırız'' dedi. İnce'nin heyecanlı tavrı gözlerden kaçmadı.

Muharrem İnce Kimdir?

Muharrem İnce kimdir, kaç yaşında, nerede görev yapıyor, ailesi kim gibi sorgulamalarınızın cevabı burada. CHP'nin adayının Muharrem İnce olduğu iddia ediliyor. İddiaların ardında Muharrem İnce kimdir sorgulamaları yapılıyor. Biz de sizler için Muharrem İnce kimdir, kaç yaşında sorularının cevabını bulduk. İşte Muharrem İnce biyografi

Muharrem İnce kimdir, kaç yaşında?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964’de Zekiye – Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova’nın Elmalık köyünde dünyaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne, Cumhuriyet Halkp Partisi‘nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak seçilmiş ve içinde bulunduğumuz 23. dönemde de milletvekililiği görevine devam etmektedir. İlk ve orta öğrenimini Yalova’da bitiren İnce, lisans eğitimini Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.

Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalovaspor‘un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu.2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM‘ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu.

TBMM’de 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin çalışmalarını 10 dakikada özetlediği konuşma internette paylaşılma rekorları kırdı, bir çok gazete ve derginin internet sitesinde yüzbini aşkın yorum aldı. 13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi. bu 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu. Ülkü İnce ile evli ve Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce, hâlen TBMM’deki milletvekilliği görevine devam etmekte aynı zamanda da CHP Grup Başkan vekilliği görevini yürütmektedir. 2012 yılında “Buyurun Sayın İnce” adlı bir kitap yazmıştır.