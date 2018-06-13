Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram'a neden girilmiyor son dakika! Instagrama girmek isteyenler ve giremeyenler 'Instagram'a neden giremiyorum' diye aramalara başladı. Peki Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'a ne oldu? Instagram'a neden giremiyorum? Henğz bir açıklama gelmedi. Instagram'ın ne zaman düzeleceği de netlik kazanmadı. Vatandaş sadece son dakika Instagram haberlerini aratıyorç İşte Instagram'a neden girilmiyor, Instragram çöktü mü? Instagram neden yavaş sorularının cevabı...

Instagram çöktü mü?

Instraram neden yavaş sorusunun cevabı henüz bulunmadı. Resmi bir açıklama da gelmedi. Gelen bilgilre göre Instagram kısa bir süre sonra düzelecek.

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Instagram'a bir süredir bazı kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olup olmadığı tartışılıyor.

Kullanıcılar hesaplarına giriş yapmaya çalıştıklarında Instagram'ın kullanıcıyı hesabından kendi kendine attığı dikkat çeken hatayla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil.