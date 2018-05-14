Hangisi, özellikle Ankara'da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda yaygın olarak kullanılan minibüs benzeri bir ulaşım aracının adıdır?
A-) Gittigeldi
B-) Geçtigitti
C-) Kaptıkaçtı
D-)İndibindi
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Hangisi, özellikle Ankara'da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda yaygın olarak kullanılan minibüs benzeri bir ulaşım aracının adıdır?
A-) Gittigeldi
B-) Geçtigitti
C-) Kaptıkaçtı
D-)İndibindi
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