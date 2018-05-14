Hangisi, özellikle Ankara'da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda yaygın olarak kullanılan minibüs benzeri bir ulaşım aracının adıdır?

Hangisi, özellikle Ankara'da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda yaygın olarak kullanılan minibüs benzeri bir ulaşım aracının adıdır?

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hangisi, özellikle Ankara'da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda yaygın olarak kullanılan minibüs benzeri bir ulaşım aracının adıdır?

Hangisi, özellikle Ankara'da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda yaygın olarak kullanılan minibüs benzeri bir ulaşım aracının adıdır? A-) Gittigeldi B-) Geçtigitti C-) Kaptıkaçtı D-)İndibindi

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