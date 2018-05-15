Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ufak Tefek Cinayetler 29. son bölüm full izle

Ufak Tefek Cinayetler yeni fragmanı izle

Ufak Tefek Cinayetler 29. son bölümünde neler yaşanıyor?

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Ölmeyenler kimler, görmeye başladık. Diğer yanda Oya- Merve kapışması sürpriz bir sonuca çıkıyor. Serhan'sa araştırmaya karar veriyor. İpin ucundan tutarak, sonuca ulaşmaya, bu kadınların ne sakladığını, bu noktaya nasıl gelindiğini bulmaya kararlı. Arzu için hesap vakti geldi çattı. Burcu ve Arzu hesaplarını görmek zorundalar artık. Peki bu kapışmada kim ayakta kalacak? Ufak Tefek cinayetler kartların hızlıca açıldığı, şaşırtıcı yeni bölümüyle Salı akşamı Star'da...

Ufak Tefek Cinayetler 28. bölümde neler yaşandı?

Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya'nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? Oya'nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık…. Yeni gelen bilgiler ışığında, Başkomiser Kemal ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?

Ufak Tefek Cinayetler Son bölüm Özeti