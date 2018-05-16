Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Namaz imsakiyesi, imsak vakti ne zaman başlar, güneşin doğuş vakti, ne zamana kadar sahur yenir? ile ilgili detaylara buradan ulaşacaksınız. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. İslam'ın 5 şartından biri olan oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, namaz imsakiyesi, imsak vakti ne zaman başlar, güneşin doğuş vakti, ne zamana kadar sahur yenir? gibi konuları araştırıyor. Oruç tutarak nefse hakim olmaya çalışanlar, imsak vaktinin ne zaman olduğunu sorguluyor. ''İstanbul İçin Güneşin Doğuş Vakti | Namaz İmsakiyesi (İmsak Vakti Ne Zaman)'' başlıklı haberimizden namaz imsakiyesi, imsak vakti ne zaman başlar, güneşin doğuş vakti, ne zamana kadar sahur yenir? gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

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TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, SAAT KAÇTA OKUNUR? (TIKLA-ÖĞREN)

SAHUR NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER? (TIKLA-ÖĞREN)

Sahur Vakti Ne Zaman başlıyor, bitiyor | 2018 Sahur Saat Kaçta Bitiyor (Sahur ne zaman Yapılıyor) Sahur vakti ne zaman başlıyor, Sahur vakti ne zaman bitiyor, 2018 sahur saatleri, sahur ne zaman yapılıyor Diyanet ve sahur ne zaman, saat kaçta bitiyor? gibi aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte sahur vakti merak içerisinde aranıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve tüm illerin sahur vakitleri ile ilgili detaylar burada yer alıyor.

İmsak

İmsak, gecenin bitimi, günün başlaması demektir. Dinimizde gün, imsak vaktinde başlar, bir dahaki imsak vaktinde biter.

Fotoğraflı Ramazan mesajları WhatsApp Gönder | Resimli Ramazan Mesajları Burada Fotoğraflı Ramazan mesajları WhatsApp'tan göndermek için haberimize bakabilirsiniz. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en güzel Ramazan mesajları, fotoğraflı-resimli Ramazan mesajları, hadisli Ramazan mesajları revaçta bulunuyor. Siz de Ramazan mesajları göndermek istiyorsanız haberimize bakabilirsiniz...

Ramazanda yiyip içmenin yasak olan vaktin başlaması demektir. Türkiye Gazetesi Takviminde yazılı olan imsak vaktinde, yiyip içmeyi kesmelidir! Türkiye'de bundan 15-20 dakika kadar sonra sabah namazı kılınabilir!

Yanlış takvimlere göre hareket edip de, yiyip içmeye ezan okununcaya kadar devam eden kimsenin, suçu yanlış takvime bulması, kendini mesuliyetten kurtaramaz!

Teravih Namazı nasıl kılınır, kAÇ rEKATTIR? | (TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA NASIL KILINIR, İŞTE OKUNACAK DUALAR) İlk teravih namazı bugün. Teravih namazı nasıl kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar Nelerdir? 2018 Ramazan ayına girmeye 1 gün kaldı. İlk Teravih Salı günü akşam başlayacak. Peki, Teravih namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? Hangi dualar okunur? Teravih namazı saat kaçta kılınıyor, namaz saati. Teravih namazı ile ilgili detaylı bilgileri sizler için derledik​

Teheccüd, seher vakti ve sahur

Sual: Seher vaktinin önemi nedir?

CEVAP

Seher vakti şer’i gecenin yani güneşin batışından imsak vaktine kadar olan zamanın son altıda biridir. Yaz ve kış bu vakit azalıp çoğalır.

Teheccüd namazının vakti ise, şer’i gecenin son üçte biridir.

Gece yarısından sonra kılınan teheccüd namazı, gündüz kılınan bin rekâttan daha faziletlidir. Müzzemmil suresinin ikinci âyetinde mealen, (Gecenin yarısında gece namaz kıl!) buyuruldu. (İslam Ahlakı)

Teheccüt namazı, gece yarısından sonra kılınabildiği gibi, gecenin son üçte birinde kılmak iyidir. Seher vaktinde kılmak ise daha iyidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Gecenin sonunda uyanamayacağından korkan, gecenin evvelinde vitri eda etsin! Sonra yatsın! Gece sonunda uyanacağını ümit eden, vitri o zaman kılsın! Çünkü gecenin sonundaki kalkmakta rahmet melekleri hazır olur.) [Müslim]

(Gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan dua kabul olur.) [Tirmizi]

(Seher vakti Allahü teâlâ buyurur ki: İstigfar eden yok mu, onu mağfiret edeyim. İsteyen yok mu, istediğini vereyim, duasını kabul edeyim.) [Müslim]

Seher vakti, dua ve istigfarların kabul olduğu zamandır. Ramazan ayında sahur için kalkınca seher vaktinde kalkılmış olur. Bu vakitte dua etmeyi ganimet bilmelidir! Allahü teâlâ iyileri överken, (Onlar seher vaktinde istigfar eder) buyuruyor. (Zariyat 18)

Yakub aleyhisselam, oğullarına, (Sizin için yakında [seher vakti] Rabbime istigfar edeceğim) dedi. (Yusüf 98)

Âl-i İmran suresinin 17. âyetinde, sabredenler, sadıklar [söz, iş ve niyetlerinde doğru olanlar], namaz kılanlar, zekât verenler ve seher vakitlerinde istigfar edenler övülmektedir. Hepsinden sonra, istigfar edenlerin bildirilmesi, insanın her ibadetini kusurlu görüp, daima istigfar etmesi içindir.

Fırsat ganimettir. Ömrü faydasız işlerle geçirmemeli, Hak teâlânın rızasına uygun şeylere sarf etmelidir! Beş vakit namazı, tadil-i erkan ile ve cemaat ile eda etmelidir! Teheccüd namazı kılmalı, seher vakitlerini istigfarsız geçirmemeli, gaflet uykusuna dalmamalı, ölümü ve ahireti düşünmeli, haram olan dünya işlerinden yüz çevirip, ahiret işlerine yönelmelidir! Zaruri olan dünya kazancı ile meşgul olup, diğer vakitleri, ahireti imar etmekle meşgul olmalıdır! (Mek. Masumiyye)

Sahura kalkmanın önemi

Sual: Sahura kalkmadan oruç tutmak günah mıdır?

CEVAP

Günah değildir, ancak sahura kalkmak çok sevabdır. Bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmak iyi olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler.) [İ. Ahmed] (Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.)

(Sahura kalkın, sahurda bereket vardır.) [Buhari]

(Sahurda yemek yiyerek, oruç tutmanıza yardımcı olun!) [Beyhekî]

(Sahur yemeğine kalkmak Allah’ın size bağışladığı berekettir, bunu kaçırmayın!) [Nesai]

(Yedikleri helâl olmak şartıyla hesaba çekilmeyecek üç kişi: oruçlu, sahur yemeği yiyen ve Allah yolunda nöbet tutandır.) [Nesaî]

(Sahur yemeğine kalkmak Allah’ın size bağışladığı berekettir, bunu kaçırmayın!) [Nesai]

(Bir lokma da olsa sahur yemeği yiyin, çünkü onda bereket vardır.) [Deylemî]

(Müminin sahurunun hurmayla olması ne güzeldir.) [Ebu Davud]

(Allahü teâlâ, sahura kalkanlara rahmet eder.) [Taberanî]