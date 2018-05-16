Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana iftar vakti, Adana ezan saatleri 2018 ve Adana'da akşam ezanı kaçta okunuyor aramalarına başlandı. Ramazan ayının ilk günü gece sahura kalkan Müslümanlar Adana ezan saatlerini aramaya başladı. Özellikle Adana İftar vakti trendlere yerleşti. Adana'da iftar saat kaçta olacak? Adana akşam ezanı saati, Adana iftar vakti ne zaman? İşte Adana ezan saatileri 2018 ve Adana iftar vakti 2018

ADANA İFTAR VAKİTLERİ

Adana'da akşam ezanı kaçta okunuyor?

Adana ezan saatleri 2018 ve Adana iftar vakti burada.

Adana'nın çeşitli bölgelerindeki camilere mahyalar asıldı. Ramazan ayının habercisi mahyalar, ilk teravih namazı öncesi yakıldı. Adana'da oruç tutanlar İstanbul'da iftar vakitleri? diye merak ediyorlar. İşte il il iftar vakitleri, Adana'da oruç açılacak saat, Adana iftar vakti..

EZAN OKUNMASINA KAÇ SAAT KALDI?

DİĞER BÜYÜK İLLERİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bilgilere göre;

İstanbul'da ilk sahurda imsak 03.52, Güneş 05.39, İftar vakti ise 20.22,

Bursa'da ilk sahurda imsak 03.56, Güneş 05.41, İftar vakti ise 20.20,

İzmir'de ilk sahurda imsak 04.13, Güneş 05.53, İftar vakti ise 20. 23