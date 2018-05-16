Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya iftar vakti,Konya ezan saatleri 2018, Konya akşam ezanı ve Konya'da akşam ezanı kaçta okunuyor aramalarına başlandı. Ramazan ayının ilk günü gece sahura kalkan Müslümanlar Konya ezan saatlerini aramaya başladı. Özellikle Konya İftar vakti en çok arananlar arasında girdi. Konya'da iftar saat kaçta olacak? Konya akşam ezanı saati, Konya iftar vakti ne zaman? İşte Konya ezan saatileri 2018 ve Konya iftar vakti 2018

Konya'da akşam ezanı kaçta okunuyor?

Konya ezan saatleri 2018 ve Konya iftar vakti burada.

Konya'nın çeşitli bölgelerindeki camilere mahyalar asıldı. Ramazan ayının habercisi mahyalar, ilk teravih namazı öncesi yakıldı. Konya'da oruç tutanlar İstanbul'da iftar vakitleri? diye merak ediyorlar. İşte il il iftar vakitleri, Konya'da oruç açılacak saat, Konya iftar vakti..

DİĞER BÜYÜK İLLERİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bilgilere göre;

İstanbul'da ilk sahurda imsak 03.52, Güneş 05.39, İftar vakti ise 20.22,

Bursa'da ilk sahurda imsak 03.56, Güneş 05.41, İftar vakti ise 20.20,

İzmir'de ilk sahurda imsak 04.13, Güneş 05.53, İftar vakti ise 20. 23