Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş 119 yeni fragman, Diriliş 118 yeni son bölüm özeti ve Diriliş 118 youtube izle aramalarınızın sonucu burada. Diriliş118. son bölümde Halime'nin toprağa verilmesinin ardından Ertuğrul yalnızlığa çekildi. Osman'a süt anası bulundu. Ertuğrul'u bekleyen vazife ne olacak? Diriliş son bölüm özeti sitemizde. Diriliş 118. son bölüm ardından Diriliş 119. yeni fragman izle aramaları da başladı. Peki Diriliş 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Diriliş 118. son bölüm özeti ve Diriliş 119. yeni fragman

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Diriliş 118. son bölümde neler yaşandı?

Diriliş 118 son bölümde yaşananalar yine diziye damga vurdu. Yine heyecan doruktaydı. İşte Diriliş son bölüm özeti...

Halime, Kayı Obası’nda toprağa verilmiş ve Ertuğrul bunun üzerine bir süre yalnız kalmak istemişti. Osman’a bir süt anası bulunabilmesi için civar obalara alplar gönderilmişti. Ancak uygun bir süt anası bulunamamıştı. Ertuğrul, ormanlık alanda evladını yeni kaybetmiş olan Sugay Hatun’a rastlamış ve onu Kayı Obası’na gelip Osman’ın süt anası olmaya ikna etmişti. Noyan, ilk hamlesini yapmış ve önce Ahmet’in sonra da Almıla ile birlikte Tekfur Kritos’un canını almıştı. Almıla ise tekfurun kellesini Ertuğrul’a getirmiş ve onun güvenini kazanmıştı. Bu sırada alplar da Ahmet’in cenazesini getirmiş ve herkes büyük bir şok yaşamıştı

Halime’nin vefatının ardından aç kalan Osman, sıhhatine kavuşabilecek mi? Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’u Ögeday’a ne amaçla elçi olarak gönderecek? Ertuğrul’u bekleyen bu çetin vazifenin sonu nereye varacak? Almıla, amacı doğrultusunda neler yapacak? Tekfur Kritos’un ardından Kayı Obası’nın başına kim musallat olacak?

Diriliş 119. yeni fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş 119. yeni fragmanı yayınlandı mı sorularına cevap aranırken 'Diriliş yeni fragman' sorgulamaları da devam ediyor. Ancak Diriliş 119. yeni fragman henüz yayınlanmadı

Diriliş fragman izle