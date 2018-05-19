Göztepe Galatasaray maçını Az tv (İdman tv)'den Canlı izleme linki haberimizde. Ligde gözler son hafta oynanacak Göztepe Galatasaray maçında. Eğer Galatasaray bu zorlu deplasmandan en az 1 puanla dönebilirse şampiyonluğunu ilan edecek. Fatih Terim'in öğrencileri, İzmir'de şampiyonluk peşinde. Peki Göztepe GS maçı AZ TV İdman TV Şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...
Galatasaray'ın 11'i belli oldu
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Linnes, Serdar, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Süper final
2017-18 sezonunda perde kapanıyor. İpi en önde göğüsleyecek takımı belki de fotofiniş belirleyecek. Galatasaray’a 1 puan bile şampiyonluk için yeterli olacak, Fenerbahçe ve Başakşehir ise fırsat kolluyor.
Spor Toto Süper Lig’de 2017-18 sezonu tarihte eşine az rastlanır bir yarışa ve heyecana sahne oldu. Haftalardır devam eden zirvede köşe kapma yarışında artık sona gelindi. Son haftaya şampiyonluk umudunu taşıyan 3, Şampiyonlar Ligi umudunu taşıyan 4 takım geldi. Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı yok. Ancak ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi’ne kalabilme umudu var. Lider Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesi için Göztepe deplasmanında 1 puan alması yeterli olacak. Galatasaray’ın yenilmesi hâlinde ise şampiyonu âdeta fotofiniş belirleyecek. Bu durumda Fenerbahçe ve Başakşehir’in alacağı sonuçlara göre ikili, ya da üçlü averaj hesapları devreye girecek.
Şampiyon Galatasaray: Galatasaray, Göztepe deplasmanında 1 puan alması hâlinde 2017-2018 sezonunu zirvede tamamlayacak ve 21. şampiyonluğunu ilan edecek.
Şampiyon Fenerbahçe: A. Konyaspor galibiyeti şart. Ayrıca G.Saray’ın, Göztepe’ye yenilmesi, Başakşehir’in de Kasımpaşa’ya puan kaybetmesi gerekiyor. Üç takım aynı puanda buluşursa üçlü averaj Başakşehir’e yarıyor.
Şampiyon Başakşehir: G.Saray’ın Göztepe’ye yenilmesi durumunda, Kasımpaşa galibiyeti ikili averajda G.Saray’a üstünlüğü bulunan Başakşehir’i şampiyon yapıyor.
Süper baba!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmlarına erken başlayan Beşiktaş’ın ilk bombaları belli oldu: Demba Ba ve Emre Akbaba... Siyah-beyazlılara dönmeyi çok isteyen Demba Ba ile anlaşmaya varıldı. Senegalli yıldız devre arasında yapılan transfer görüşmelerindeki kaprislerinden vazgeçti. Golcü oyuncu 2,5 yıllık sözleşme istemiş, 3,5 milyon avro da sezonluk ücret talep etmişti. Yeni anlaşmaya göre 32 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma yapılacak ancak yılllık ücreti ise 2 milyon avro olacak. Bu şartları kabul eden Demba Ba sözleşme bitiş tarihi olan 30 Haziran’dan sonra Beşiktaş’a imza atacak. Ayrıca Senegalli yıldızın gelmesi, Burak Yılmaz transferini etkilemeyecek. Takıma beklenen katkıyı veremeyen Negredo ve Love’u göndermeyi planlayan yönetim, Şenol Güneş’e gol makineleri Demba Ba ve Burak Yılmaz’ı teslim ederek golcü açığını kapatmış olacak.
Love+Fatih
Beşiktaş’ın diğer bombası ise bu sezon yıldızı parlayan Emre Akbaba... Talisca’nın takımdan ayrılması durumunda gol yollarında ekili bir orta saha oyuncuna ihtiyaç duyacak olan siyah-beyazlılar genç yıldız için gemileri yakmış durumda. Aytemiz Alanyaspor forması ile bu sezon 33 maça çıkan, 14 gol atarken arkadaşlarına da 7 gol pası veren 25 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşmaya varıldı. Her iki ayağını da çok iyi kulanması sebebiyle Şenol Güneş’in de çok istediği yıldız oyuncunun yüksek bonservis bedeli ise takas formülüyle aşılacak. Yönetimin Alanyaspor’a 2 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra Vagner Love ve 20 yaşındaki genç stoper Fatih Aksoy teklif etti. Alanyaspor cephesinden bu teklifin olumlu karşılandığı ancak bonservis bedeli için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
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İdman Tv Türksat frekansı
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6
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Az TV Frekans Bilgileri
Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6