Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Galatasaray maçını Az tv (İdman tv)'den Canlı izleme linki haberimizde. Ligde gözler son hafta oynanacak Göztepe Galatasaray maçında. Eğer Galatasaray bu zorlu deplasmandan en az 1 puanla dönebilirse şampiyonluğunu ilan edecek. Fatih Terim'in öğrencileri, İzmir'de şampiyonluk peşinde. Peki Göztepe GS maçı AZ TV İdman TV Şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Linnes, Serdar, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Süper final

2017-18 sezonunda perde kapanıyor. İpi en önde göğüsleyecek takımı belki de fotofiniş belirleyecek. Galatasaray’a 1 puan bile şampiyonluk için yeterli olacak, Fenerbahçe ve Başakşehir ise fırsat kolluyor.

Spor Toto Süper Lig’de 2017-18 sezonu tarihte eşine az rastlanır bir yarışa ve heyecana sahne oldu. Haftalardır devam eden zirvede köşe kapma yarışında artık sona gelindi. Son haftaya şampiyonluk umudunu taşıyan 3, Şampiyonlar Ligi umudunu taşıyan 4 takım geldi. Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı yok. Ancak ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi’ne kalabilme umudu var. Lider Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesi için Göztepe deplasmanında 1 puan alması yeterli olacak. Galatasaray’ın yenilmesi hâlinde ise şampiyonu âdeta fotofiniş belirleyecek. Bu durumda Fenerbahçe ve Başakşehir’in alacağı sonuçlara göre ikili, ya da üçlü averaj hesapları devreye girecek.

Şampiyon Galatasaray: Galatasaray, Göztepe deplasmanında 1 puan alması hâlinde 2017-2018 sezonunu zirvede tamamlayacak ve 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyon Fenerbahçe: A. Konyaspor galibiyeti şart. Ayrıca G.Saray’ın, Göztepe’ye yenilmesi, Başakşehir’in de Kasımpaşa’ya puan kaybetmesi gerekiyor. Üç takım aynı puanda buluşursa üçlü averaj Başakşehir’e yarıyor.

Şampiyon Başakşehir: G.Saray’ın Göztepe’ye yenilmesi durumunda, Kasımpaşa galibiyeti ikili averajda G.Saray’a üstünlüğü bulunan Başakşehir’i şampiyon yapıyor.

Süper baba!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmlarına erken başlayan Beşiktaş’ın ilk bombaları belli oldu: Demba Ba ve Emre Akbaba... Siyah-beyazlılara dönmeyi çok isteyen Demba Ba ile anlaşmaya varıldı. Senegalli yıldız devre arasında yapılan transfer görüşmelerindeki kaprislerinden vazgeçti. Golcü oyuncu 2,5 yıllık sözleşme istemiş, 3,5 milyon avro da sezonluk ücret talep etmişti. Yeni anlaşmaya göre 32 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma yapılacak ancak yılllık ücreti ise 2 milyon avro olacak. Bu şartları kabul eden Demba Ba sözleşme bitiş tarihi olan 30 Haziran’dan sonra Beşiktaş’a imza atacak. Ayrıca Senegalli yıldızın gelmesi, Burak Yılmaz transferini etkilemeyecek. Takıma beklenen katkıyı veremeyen Negredo ve Love’u göndermeyi planlayan yönetim, Şenol Güneş’e gol makineleri Demba Ba ve Burak Yılmaz’ı teslim ederek golcü açığını kapatmış olacak.

Love+Fatih

Beşiktaş’ın diğer bombası ise bu sezon yıldızı parlayan Emre Akbaba... Talisca’nın takımdan ayrılması durumunda gol yollarında ekili bir orta saha oyuncuna ihtiyaç duyacak olan siyah-beyazlılar genç yıldız için gemileri yakmış durumda. Aytemiz Alanyaspor forması ile bu sezon 33 maça çıkan, 14 gol atarken arkadaşlarına da 7 gol pası veren 25 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşmaya varıldı. Her iki ayağını da çok iyi kulanması sebebiyle Şenol Güneş’in de çok istediği yıldız oyuncunun yüksek bonservis bedeli ise takas formülüyle aşılacak. Yönetimin Alanyaspor’a 2 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra Vagner Love ve 20 yaşındaki genç stoper Fatih Aksoy teklif etti. Alanyaspor cephesinden bu teklifin olumlu karşılandığı ancak bonservis bedeli için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

08:00 İdman xəbər

08:20 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

10:00 Bədii gimnastika. Beynəlxalq turnir

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol. Çempionlar liqası.Real M-Bavariya

14:00 Sf: “Senna” III – hissə

14:50 Topaz gündəlik

15:00 İdman xəbər

15:20 Futbol. İngiltərə çempionatı.Vest Xem - Mançester Siti

17:00 İspaniya çempionatının icmalı

18:00 İdman xəbər

18:20 Topaz gündəlik

18:30 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.Final

19:00 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)

20:00 Avrofutbol (canlı)

21:00 İdman xəbər

21:30 İdman məbədi

22:00 Futbol gecəsi (canlı)

22:45 Futbol.Çempionlar liqası.Roma - Liverpul (canlı)

00:40 İdman xəbər

01:00 Debüt

01:30 Flaqman

02:30 Futbol dahiləri

03:00 İdman xəbər

03:20 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

05:00 Favorit

06:00 Futbol.Avropa liqası.Arsenal-Atletiko M

08:00 İdman xəbər

IDMAN TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



AZ TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Arena Sport 1 HD (cro)



Arena Sport 2 HD (serbia)



beIN Sport Max 7



beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)



BT Sport Extra Red Button



OTE Sport 7 HD



Sky Sport 8 (Germany)



Sport Tv1 (Portugal)

8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Uşaqlar ova çıxır"

13:10 "Musiqi dəqiqələri"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:20 Televiziya filmi

16:00 "Musiqi dəqiqələri"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Azərbaycan - yurdum mənim"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Əbədiyyət"

22:30 "61!". İntellektual oyun

23:00 Bədii film: "Qırmızı qaya qarşısında döyüş-2"

0:00 "Xəbərlər"

0:30 Bədii film: "Qırmızı qaya qarşısında döyüş-2" (davamı)

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Təmas nöqtəsi"

2:45 "Günün nəbzi"

3:25 "Musiqi dəqiqələri"

3:55 "Əbədiyyət"

5:00 "Xəbərlər"

5:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:00 "Musiqi dəqiqələri"

6:30 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6