Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren müze ve ören yerleri, bu yılın ilk aylarında ziyaretçi akınına uğradı. Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) verilerine göre, 2018'in ocak-nisan döneminde müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 6 milyon 400 bin 957 kişiye ulaştı. İşte rakam rakam veriler...
∂ En çok müze ziyaretinin gerçekleştiği il, 2 milyon 63 bin 486 kişiyle İstanbul.
∂ 757 bin 993 ziyaretçiyle Konya ikinci sırada.
∂ İstanbul'da en çok ziyaret edilen müze, 830 bin 588 kişiyle Topkapı Sarayı.
∂ Ayasofya Müzesi’nin ziyaretçi sayısı 775 bin 161 olarak kayda geçti.
∂ Konya'daki Mevlana Müzesi, 717 bin 158 kişiye kapılarını açtı. Böylece Topkapı ve Ayasofya'dan sonra en çok ziyaret edilen üçüncü müze oldu.
∂ Denizli'deki ünlü Pamukkale Ören Yeri'ni 371 bin 282 kişi, İzmir'deki Efes Ören Yeri'ni de 346 bin 821 kişi ziyaret etti.