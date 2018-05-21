Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çukur 30. bölümde neler oluyor?

Soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa'nın yaşam savaşı verdiği ve tansiyonun bir hayli yükseldiği bu dakikalarda yaşanan sürpriz bir gelişme onların kurtulmalarına yardımcı olur. Yaşadığı büyük tehlikeden bir şekilde kurtulan Yamaç'ın aklı Sena'dadır... Emrah'ın tehdidi altında bulunan Ezgi'nin uyguladığı tedavi ise Sena'yı bir hayli kötüleştirmektedir. Öte yandan İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimin bir hayli artmasına sebep olur. Vartolu'nun beklenmedik hamlesi ile birlikte ikili arasındaki buzların eridiği zannedilirken tam bu sırada hapishanede yaşanan sürpriz gelişmeler, fırtınanın kopacağının habercisidir. Çukur'un 30. bölümünde izleyicinin de adrenalini artıracak gelişmeler yaşanıyor...

Çukur 5 bölüm sonra sezon finali yapacak

Sinan Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve Gökhan Horzum'un senaryosunu yazdığu Çukur dizisi, Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Alperen Duymaz, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi zengin oyuncu kadrosunu bünyesinde barındırıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicisine keyifli ve bir o kadar da gerilimli sahneler yaşatan Çukur, 5 bölüm sonra sezon finali yapacak.

Çukur 29. bölümde neler olmuştu?

Çukur’un 29. bölümünde; Selim, Cemil’i öldürür ve burada var olan büyük gerçeklere bir yenisi daha eklenir. Selim'in yaptığı bu hatanın bedelini ödeyip ödemeyeceği merak konusu olmuştu. Öte yandan Koçovalı Ailesi, düğünün iptaliyle şok etkisi yaşar. Bu sırada Vartolu, Selim, Emrah ve Nazım'ın kurduğu iş birliği git gide güçlenmektedir. Yamaç'ın ise bu gizli ittifakın ardından nasıl ve ne şekilde etkileneceği büyük bir muammadır. Çukur sakinleri yeniden büyük yüzleşmeler ile karşı karşıya kalırken; Yamaç ve adamlarının silah deposuyla ilgili yaptıkları atak, onları beklenmedik tehlikeli bir sürprize doğru sürüklemektedir.