Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keçirenörengücü Afyonspor maçı özet izle skor kaç kaç takip burada.Taraftarı önünde ilk maçta Keçiörengücü’ne 1-0 yenilen Afjet Afyonspor, Başkent ekibi ile karşı karşıya geldi. Kırmızı Grup’ta normal sezonda şampiyonluk mücadelesi veren ancak hedefe ulaşamayan Afyon, final için kazanmak zorundaydı. Beraberlik Keçiörengücü’ne yarıyordu. Peki, Keçiörengücü Afyonspor maçı özet skor kaç kaç, özet izle için haberimizden takip edin... 2.Lig’de Play-Off Finali 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadı’nda oynanacak ve 1.Lig’e çıkan takım belli olacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ 4-4 AFYONSPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KEÇİÖRENGÜCÜ 1-2 AFJET AFYONSPOR (İlk yarı sonucu)

Çekişmeli geçen maçta Afyonspor, Keçiörengücü karşısında 4-1 öne geçti.

Aktepe Stadı’nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmazken, futbolserverler zorlu maçı haberimizden canlı skor kaç kaç takip edebilecek. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden iki takımdan Afjet Afyonspor ligin 70 puanla Hatayspor ve Menemen Belediyespor'un ardından 3. sırada tamamladı. Diğer yandan Keçiörengücü ise 64 puanla 5. sırada yer aldı.

