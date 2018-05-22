Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbekirspor - Ankara Demirspor maçı özet izle skor kaç kaç takip burada. TFF 3. Lig Play-Off Final maçında Ankara Demir ile Diyarbekirspor karşı karşıya geldi. Peki, Diyarbekirspor - Ankara Demirspor maçı skor kaç kaç bitti? Karşılaşma ile ilgili tüm detayları, özeti ve skoru haberimizde. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan Ankara Demirspor-Diyarbekirspor müsabakası bugün saat 16.00’da başladı. TRT KURDİ kanalından canlı yayınlanan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

Diyarbekirspor - Ankara Demirspor maçı canlı izle



Ankara Demirspor 3-1 Diyarbekirspor (SONA ERDİ)



İlk olarak 2. Grup’tan TFF 2. Lig’e yükselecek ekibin belli olacağı TFF 3. Lig play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor karşı karşıya gelecek. Normal sezonu 2. ve 3. sırada tamamlayan iki takım arasında oynanan karşılaşmaları Ankara Demirspor, 3-2 ve 2-0’lık skorlarla galip tamamlamıştı. Ankara Demirspor, son olarak 2015-2016’da TFF 2. Lig’de yer almıştı. 2013-2014’ten itibaren Yeni Diyarbakırspor adıyla profesyonel liglerde mücadele eden Diyarbekirspor ise daha önce TFF 2. Lig’de hiç bulunmadı.



HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Ankara Demirspor-Diyarbekirspor müsabakası bugün saat 16.00’da başlayacak. TRT KURDİ kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.