Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burcu Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında kocası kim aramaları sürerken Eda Gök nasıl aldatıldı, Emrah Albayrak kimdir diye de aratıyor. Dün Esra Erol'da ihanet skandalı yaşandı. 7 yıldır Eda gök ile evli olan Emrah Albayrak eşini orkestra arkadaşı ve aile dostları Burcu Sinem Ünsal ile aldattı. Feci haberi öğrenen Eda Gök tek celsede Emrah Albayrak'tan boşandı. Şimdi ise kafaları kurcalayan soru Eda Gök ihaneti nasıl öğrendi? Emrah albayrak ve Burcu Sinem Ünsal'ın fotoğrafları mı çıktı? Esra Erol, Emrah Albayrak'a çok ağır sözler sarf etti. Canlı yayında yaşanan duygusal anların ardından Burcu Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında, kocası kim, Emrah albayrak Kimdir, Eda Gök kimdir, nasıl aldatıldı aramaları başladı. Feci haberi öğrenen Esra Erol Emrah Albayrak'ı işten kovdu. İşte Eda Gök Emrah Albayrak ve Burcu Sinem Ünsal ihaneti...

Burcu Sinem Ünsal ve Emrah albayrak ihaneti detayları...

10 yıldır Esra Erol'da orkestra şefi olarak görev alan ve Eda Gök ile evli olan Emrah Albayrak'ın programın eski solistlerinden Burcu Sinem Ünsal ile bir süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Esra Erol'da görev alan Eda Gök bu vahim olayı öğrendi. Gök, uzun süredir yaşanan evlilik dışı ilişki yaşayan ve 7 yıldır evli olduğu Emrah Albayrak'tan tek celsede boşandı. İhaneti hazmedeyen Eda Gök Esra Erol'la programında ihaneti açıkladı. Gözyaşlarını tutamayan Esra Erol ise Eda gök'e teselli verdi. Erol, Albayrak'a çok sert sözler sarf etti.

Biz de sizler için Burcu Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında, Emrah Albayrak kimdir, Eda Gök kimdir haberini derledik... İşte Esra Erol'da yaşanan ihanetin detayları

Burcu Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

Daha önce Zülfü Livaneli ve Fatih Erkoç'a vokalistlik yapan Burcu Sinem, ismini Esra Erol'un programıyla duyurmuştu. 2009 yılında tanıştığı bir doktorla 2010 yılında hayatını birleştiren Burcu Sinem Ünsal, biri kızı diğeri erkek ikiz bebeklerini doğurduktan sonra 5 yıldır çalıştığı programa veda etmişti

Emrah Albayrak kimdir? nasıl aldattı?

Aslen Ankaralı olan ancak yaşamını İstanbul’da devam ettiren Emrah Albayrak, Uludağ Üniversitesi’nden mezun oldu. Uzun süredir Esra Erol'da programında orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak, program sayesinde tanıştığı Seda Sayan’ın yeğeni Eda Gök ile evlendi. 2011 yılında evlenen çiftin 2014 yılında bir kızları oldu. Eda Gök'ün eşi Emrah Albayrak'ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Sinem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Yaşananların ardından Eda Gök, 7 yıllık eşi Emrah Albayrak’tan tek celsede boşandı. İhanet haberini canlı yayında veren Esra Erol, Emrah Albayrak ile artık çalışmadıklarını bildirdi.