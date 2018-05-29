Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emekli maaşı ödeme tarihi, emekli ikramiyesi ödeme tarihi, ikramiye ne zaman ödenecek, 2018 emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin gözü bayram öncesi yatacak ikramiyede. Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı müjde sonrası emeklilerin ikramiyelerinin ve maaşlarının yatacağı tarih netleşti. Bakan Sarıeroğlu beklenen tarihi açıkladı. Böylelikle emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu cevap bulmuş oldu. Emekli ikramiye ödemesi, maaşlar erken yatacak mı, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyeleri ve emekli maaşı ödemesi...

Emekli ikramiye ve maaşı ödeme tarihi

Emekli ikramiyesinin ve maaşının ödeneceği tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu emeklilerin maaşları ve ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceğini duyurdu. Milyonlarca kişi de müjdeli haberi aldı.

Bakan Jülide Eroğlu'nun açıklamaları;

Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği emekli ikramiyeleri ile ilgili gelişmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu A Haber canlı yayınında açıkladı. Emeklilere yılda 2 defa olmak üzere 1000'er TL olarak ödeneceğini kaydeden Bakan Sarıeroğlu, emekli ikramiyelerin Haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini açıkladı.

Bakan Sarıeroğlu, maaş ve İŞKUR ödemelerinin de bayramdan bir hafta önce ödeneceği bilgisini verdi.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

- SSK, Bağ-Kur,

- Emekli Sandığı emeklileri,

- Şehit yakını ve gaziler,

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar,

- Geçici köy korucuları,

- Şeref aylığı sahipleri,

- Şampiyon sporcular,

- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

- Terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacaklar.

Emekli ikramiyeleri her yıl ödenecek mi?

Emekli maaşlarına yapılacak ikramiye ödemesinin her yıl ödenmesi bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım ikramiye müjdesini Bakanlar Kurulu Toplantısı çıkışında açıklamış ve "her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan bayramı öncesi 1000 lira, kurban bayramı öncesi 1000 lira" demişti.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı, 14 Haziran Perşembe Arefe günü başlayacak;

1. günü 15 Haziran Cuma 2018,

2. günü 16 Haziran Cumartesi 2018,

3. günü 17 Haziran Pazar 2018,

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, 20 Ağustos Pazartesi arefe günü ile başlayacak;

1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.