Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş 120. son bölüm de yine heyecan doruktaydı. Her dakikası ayrı bir heyecan olan Diriliş 120. son bölüm de neler yaşandı? TRT ekranlarında yayınlanan ve kanalın iddialı dizileri arasında yer alan Diriliş bu hafta da izleyenleri mest etti. Diriliş son bölümde yaşananları sizler için derledik. Diriliş son bölüm özet, Diriliş izle, TRT izle, Diriliş 120. son bölüm özeti, Diriliş 120. son bölüm izle gibi aramalarınızın sonucu haberimizde... İşte Diriliş son bölüm özeti, Diriliş izle ve Diriliş 120. son bölüm

Diriliş Son Bölüm Özeti

Diriliş TRT İZLE

Diriliş son bölüm özeti izlemek için doğru adrestesiniz. TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul son bölümde neler olduğunu sizler için derledik. İşte Diriliş TRT izle ve Diriliş son bölüm özeti

Ertuğrul ve Noyan, vazife için birlikte yola çıkmak zorunda kalmışlardı. Bu yolculukta onlara tuzak kuran Romanos’un cezası, Ertuğrul tarafından kesilmişti. Vuruşmada yara alan Bamsı ise, bir müddet sonra iyileşmiş ve yola Ertuğrul Bey’le devam etmişti. Sugay Hatun kaçırılmış ancak bir müddet sonra Günalp onu kurtarmayı başarmıştı. Almıla da bu meselede yardımcı olmuş ve bu sayede güven kazanmıştı. Ertuğrul, Moğol Han’ı Ögeday’ın karşısına çıkmış ve Ögeday’ın ona tabi olma isteğini kabul etmişti. Bunu hiç beklemeyen Noyan, oldukça şaşırmıştı.

Ögeday Han, kendisine tabi olan Ertuğrul Bey’e nasıl bir teklif yapacak? Ertuğrul, Ögeday’a tabi olduktan sonra nasıl bir yol izleyecek? Tüm bunlar yaşanırken nasıl bir haber gelecek? Almıla’nın hain planları nereye varacak? Günalp, Moğol casuslarını açığa çıkarabilmek için ne yapacak? Ertuğrul’un Ögeday’a tabi olmayı kabul ettikten sonraki hamlesi ne olacak?

Diriliş son bölüm özeti