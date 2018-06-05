Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde hava sıcaklığı etkisini gösterirken, sokaktaki termometreler 42 dereceyi buldu.

Sıcaklığın 42 derece olduğu ilçe merkezinde sokaklar boş olurken dışarı çıkan vatandaşlar ise gölgelik alanları ve parkları tercih etti.