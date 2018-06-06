Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Kanal D Haber'e gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlikle ilgili konuşan Yıldırım, "Bedelli askerlik büyük bir beklenti oluşturdu. Çok büyük bir beklenti var. 5 milyondan fazla genç, beklenti içerisinde. 'Ya bizi askere alın, ya yakamızı bırakın' diye. Devlet olarak bize düşen bu sorunu bir şekilde çözmektir. Seçim sonrası yeni hükümetin en öncelikli ele alacağı konulardan birisinin bu olacağına tereddüt yok" dedi.

KANDİL OPERASYONU

Terörle mücadele konusunda da açıklama yapan Yıldırım, terör örgütü PKK'nın komuta edildiği Kandil'le ilgili "Terörü gündemden çıkarmak hakkımız. Her türlü seçenek kullanılacak." dedi.