Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, Yemekteyiz kim kazandı ve Yemekteyiz final bölümü YouTube'dan izle ile ilgili aradıklarınız bu haberde. TV 8 erkanlarında yayınlanan ve her hafta bir yarışmacının, diğer dört yarışmacıya hazırladığı menüyü iyi bir şekilde sunarak; gün sonu puan ya da puanlar almayı hedeflediği, cuma günleri ise toplu sonuçların ardından birinci olmak için yarıştığı Yemekteyiz programında final heyecanı yaşanıyor. Bu hafta çeşitli olaylarla gündeme gelen Yemekteyiz programında yarışan yarışmacılardan Tansu Taşkın, hem izleyicileri hem de yarışmacıları şoke eden bir harekette bulunmuştu. Taşkın, annesinin yaptığı salatayı masaya, yarışmacıların önüne servis etmişti. Program sunucusu Onur Büyüktopçu'nun "Ben bunu kabul etmem" diyerek bir puan kıracağını işiten Taşkın'ın bu olay karşısında verdiği, ''Gözden kaçmamış" cevabı ise şoke etmişti. İşte Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki birincisi ve Yemekteyiz programının özeti...

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Her hafta bir yarışmacının diğer dört yarışmacıyı evinde ağırlayıp, hazırladığı menüleri onların ve sunucu Büyüktopçu'nun beğenisine sunduğu Yemekteyiz programının 4 Haziran - 8 Haziran tarihleri arasındaki yarışmacıları; Hande Altay, Tansu Taşkın, Ebru Akgün, Meleha Namlı ve Mustafa Özer... Her gün aldıkları puanların ardından hafta finali cuma günü belli olan Yemekteyiz finaliyle beraber yarışmacılardan biri büyük ödülün sahibi olacak. 15:45'te TV 8 ekranlarında başlayan Yemekteyiz programının özeti ve kazananı turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

Yemekteyiz'de hile

TV 8 ekranlarında yayınlanan 'Yemekteyiz' programında bu haftanın ikinci yarışmacısı olan Tansu Taşkın, annesinin yaptığı salatayı masaya getirerek hile yapmaya kalkıştı. Program ekibinin sunucu Büyüktopçu'ya bilgi vermesinin ardından yarışmacının salata hilesi ortaya çıktı ve duru diğer yarışmacıların tepkisine sebep odu.

Hande Altay kimdir nerelidir ve ne iş yapıyor?

Otomobil satış danışmanlığı yapan ve haftanın ilk yarışmacısı olan Hande Altay, 24 yaşında ve aslen Erzincalı. Bekar olan yarışmacı, spor sporu, modayı, resim yapmayı ve şarkı söylemeyi çok sevdiğini söylüyor. Altay, yalana ve olmamış şeylere olmuş gibi yapanlara tahammül edemeyen mizaçta biri olarak kendini tanıtıyor.

Tansu Taşkın kimdir nerelidir ve ne iş yapıyor?

Haftanın ikinci günü yarışan Tansu Taşkın, bekar ve aslen İzmirli. Özel güvenlik görevlisi olan Taşkın, futbol ve basketbolu, kaykay kullanmayı, bisiklete binmeyi kendine hobi edinmiş. Taşkın, düşüncelerini kimseden saklamayan gerçekçi birisi olduğunu ifade ediyor.

Ebru Akgün kimdir nerelidir ve ne iş yapıyor?

31 yaşında olan Ebru Akgün, ev hanımı ve henüz iki aylık evli. Çekirdek çitleyerek televizyon izlemeyi, eşiyle vakit geçirmeyi, arkadaşlarıyla dedikodu yapmayı çok seven Akgün, inatçı, dediği yapılana kadar surat asan, öz güveni tam bir kişiliğe sahip.

Meleha Namlı kimdir nerelidir ve ne iş yapıyor?

Haftanın dördüncü günü yarışan 58 yaşındaki Meliha Namlı, 40 yıllık evli, 4 çocuk ve 5 torun sahibi. Ev hanımı olan Namlı, internette vakit geçirmeyi ve sinemaya gitmeyi seviyor.

Mustafa Özer kimdir nerelidir ve ne iş yapıyor?

Haftanın beşinci ve son günü yarışan Mutafa Özer, 50 yaşında ve aslen Antalyalı. Diş hekimi olan Özer'in iki kız çocuğu bulunuyor. Amatör olarak tiyatroyla ilgilenen Özer, minyatür resimleri topluyor ve kendini oldukça sakin ve sabırlı biri olarak tanıtıyor.