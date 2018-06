Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 İstanbul bayram namazı saati, Ankara bayram namazı saati, Ramazan Bayramı namazı kaç rekat ve bayram namazı nasıl kılınır, il il bayram namazı vakitleri ile ilgili aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Ramazan-ı Şerif'i hayırlı bir şekilde geçirmiş bulunuyoruz. On bir ayın sultanı olarak değerlendirilen ve içerisinde Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını da barındıran bu ayı, Müslümanlar oruç tutarak ve ibadet ederek geçirdi. Ramazan-ı Şerif'in ardından gelen Ramazan Bayramında ise Müslüman toplumu, ''2018 İstanbul bayram namazı saati, Ankara bayram namazı saati, bayram namazı kaç rekat ve bayram namazı nasıl kılınır, il il bayram namazı saatleri'' gibi sorulara cevap arıyor. Bu yıl 15 Haziran cuma gününe denk gelen Ramazan Bayramının birinci günüde Müslümanlar, bayram namazı için sabah erken saatlerde caminin yolunu tutacak. Camide bayram namazını edâ edecek Müslümanlar ise şimdiden bayram namazının ne zaman, saat kaçta ve nasıl kılınacağını merak içerisinde sorguluyor.

2018 il il bayram namaz vakitleri için tıklayın

2018 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta okunuyor?

15 Haziran 2018 Cuma günü Ramazan Bayramının ilk günüdür. Bu günde Müslümanlar, bayram namazı için camilere gidip bayram namazını edâ edecek. 2018 Ramazan Bayramı namazı ise vakti ise 06:18 olarak açıklandı.Ramazan Bayramının birinci günü kılınan bayram namazı, işrak vaktinde, iki rekat kılmak, erkeklere vacip olarak bilinir. Bayram namazının şartları cuma namazının şartları gibi midir? sorusuna cevap şöyledir; Bayramlarda hutbe sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Bayram namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

Sual: Ramazan bayramında namazdan önce ne yapılır?

CEVAP

Tatlı [hurma veya şeker] yemek, gusül etmek, misvak kullanmak, en iyi elbiseleri giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehaptır.

Sual: Bayram namazları kaç rekattır?

CEVAP

Bayram namazları iki rekattır. Cemaat ile kılınır, yalnız kılınmaz.

Sual: Bayram namazı nasıl kılınır?

CEVAP

Şu şekilde kılınır:

1- Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

3- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: İki salla, bir bağla, Üç salla, bir eğil diye ezberlenir.

Bayram namazına geç gelen

Sual: Bayram namazına geç yetişen ne yapar?

CEVAP

Diğer namazlardaki gibi, imam selam verince, kalkıp kılamadığı rekâtları tamamlar. İkinci rekâtta yetiştiyse, imam selam verince kalkıp Sübhaneke okur. Sonra, üç defa tekbir getirerek ellerini kulaklarına kaldırır, birinci ve ikincisinde iki yana bırakır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlar. Fatiha ve zamm-ı sûre okur, rükû ve secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar. İkinci rekâta da yetişemediyse, yukarıda bildirildiği gibi birinci rekâtı kılıp kalkar. Fatiha ve zamm-ı sûreden sonra, iki elini üç defa tekbir getirerek kaldırır. Üçüncüde yanlara bırakır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükûa eğilir. Secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar.

Sual: Teşrik tekbirleri ne zaman söylenir? Söylemek farz mıdır?

CEVAP

Kurban Bayramının arefesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere “Teşrik tekbir”ini okuması vaciptir. Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra, okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa, cemaat terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir. (Halebi-yi kebir)

Sual: Teşrik tekbiri nasıldır?

CEVAP

(Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil-hamd)

Teşrik tekbirleri

Sual: Teşrik tekbirleri getirilen günlere ne denir?

CEVAP

Kurban bayramının arefesinin sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar, 23 farz namazın bitiminde selam verince teşrik tekbiri okunur. Bu tekbir getirilen günler, Arefe, bayram ve eyyam-ı teşrik denilen üç gündür, hepsi beş gün ediyor. İlk güne Arefe, ikinci güne bayram, Zilhicce’nin 11, 12 ve 13. günü olan diğer üç güne de, eyyam-ı teşrik deniyor.

Şafii’de bayram namazı

Bayram namazı, mukim, misafir, hür ve köle için müekked sünnettir. Vakti, bayram günü, güneş doğduktan sonra girer ve zeval vaktine kadar devam eder. Güneşin, bir mızrak boyu yükselinceye kadar geciktirilmesi efdaldir. İmamın, namazdan önce ve sonra; nafile namaz kılması mekruhtur. Bayram namazı, sahrada da kılınabilir, fakat camide kılınması efdaldir. Ezan ve ikamet getirilmesi sünnet değildir. Namaza başlanacağı zaman, “Essalatü camiah” (Namaz, bir araya getiricidir) diye seslenilir.

Bayram namazının sünnetleri

Hacılar hariç, bayram namazının cemaatle kılınması.

Niyet edilip, tekbiret-ül-ihram getirildikten sonra iftitah duası (Veccehtü...) okunur. Sonra 7 tekbir getirilir. Her tekbir getirilişinde, eller omuzların hizasına kadar kaldırılır ve bağlanır.Hem imam hem de cemaat tekbirleri açıktan getirir. Her iki tekbir arasında, “Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vellahü ekber” (Allah bütün kusurlardan münezzehtir, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür) denir.

Fatihadan sonra, sure olarak “Sebbihisme Rabbikel-a’la” okunur. İkinci rekâte kalkıldıktan sonra, önce 5 tekbir getirilir. Birinci rekâtte olduğu gibi tekbirler getirilirken eller kaldırılır ve bağlanır ve her iki tekbir arasında yukarıdaki zikir okunur. Tekbirler ve Fatihadan sonra sure olarak “El-Gaşiye” okunur. İmam, kıraati açıktan okur.

Bayram hutbesi

Namazdan sonra iki hutbe okunması sünnettir. Bu hutbelerin rükünleri ve sünnetleri, Cuma hutbelerininki gibidir.

Bayram hutbesinin sünnetleri şöyledir; imam birinci hutbenin başın da 9, ikinci hutbenin başında da 7 tekbir getirir. İmam, Fıtır (Ramazan) bayramının hutbesinde sadaka-i fıtrin hükümlerini, Edha (Kurban) bayramının hutbesinde ise, kurbanın hükümlerini anlatır.

Bayram günü

Bayram günü namaza gitmeden önce gusletmelidir. Bunun vakti, gece yarısından başlar. Yapılmazsa namazdan sonra yapılmalıdır. Bayram günlerinde güzel koku sürünmek, namaza uzak yoldan gidip, kısa yoldan dönmek, en güzel elbiseleri giymek, Ramazan bayramı namazına gitmeden önce hurma yemek ve hurma sayısının tek olması. Kurban bayramında ise, bayram namazını kılıncaya kadar hiçbir şey yememek. Kurban bayramında, Arafe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz ve nafile, her namazdan sonra tekbir getirmek. Tekbir şöyledir: “Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber la ilahe illallahü vallahü ekber Allahü ekber ve lillahil-hamd.” (Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür ve hamd Allah’a mahsustur.)