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Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
13.06.2018 - 18:47 | Son Güncelleme: 13.06.2018 - 18:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de güvenlik güçlerine saldırı amacıyla hazırlanan EYP'nin, atılan top atışları sonucu patlatılması nedeniyle gri listede aranan ve Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat'ın şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenen Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol isimli terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : Tunceli,gri liste,
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