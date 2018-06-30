Adaylara sınav saatlerinden bir saat öncesinde sınav binasında hazır olmaları uyarısında da bulunuldu. Ayrıca, YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve yarın yapılacak ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) adaylarının saat 10.00'dan sonra, Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının da saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.
Fotoğraflı kimlik belgesi yanınızda olsun
30.06.2018 - 02:34 | Son Güncelleme: 01.07.2018 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün ve yarın YKS'ye girecek adayların, sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının yer aldığı kimlik belgelerini yanlarında bulundurmalarını istedi.
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