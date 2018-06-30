Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Fonu ile halktan bir ayda 33 milyon dolar toplandığı belirtildi.

Malezya halkı, bir ay önce faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor.

Ülke masraflarının azaltılması için alınan önlemler kapsamında bakanların maaşları yüzde 10 düşürülmüştü.

"Ümit Fonu"nu faaliyete geçiren Başbakan Mahathir Muhammed, geçen ay yapılan genel seçimleri kazanarak, göreve geldiğinde ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu.