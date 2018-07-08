Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil güvenlik botlarının eşliğinde Marmara denizinden İstanbul Boğazına giren Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait 20 Borda numaralı USS 'Mount whitney' adlı savaş gemisi havadan görüntülendi. Boğaz geçişi sırasında Amerikan askerlerinin çelik yeleklerini giyerek geminin yan kısımlarında ağır silahlar başında nöbet tuttuğu görüldü. Geminin güvertesinde ise bazı askerlerin koşarak spor yaptığı gözlendi. Geminin arka kısımında bulunan askeri helikopter ise pervaneleri katlanmış bir şekilde durması dikkat çekti. 189 metre uzunluğunda 33 metre genişliğinde 'Blue Ridge' sınıfı komuta ve kontrol gemisi İstanbul Boğazını geçtikten sonra Karadenize açıldı.