Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ŞOK Temmuz 2018'in aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. ŞOK aktüel ürünler listesinde hem indirimli hem kaliteli ürünler yer almaktadır. Temmuz'un ilk haftasında işinizi kolaylaştırmak için ŞOK aktüel ürünler listesini sizin için derledik. ŞOK her fırsatta daha ucuzu olmadığını söylüyor. Vatandaşlarda ŞOK'lara akın ediyor. ŞOK'taki hiç bir indirimi kaçırmamak için.ŞOK aktüel 11-17 Temmuz indirim listesinde ne var? ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta hangi indirimli ürünler var? ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? diye aratıyor. Bu hafta ŞOK`ta hangi ürünler indirimli? Bu hafta şokta indirim var mı? ŞOK aktüel ürünlerde en göze çarpanlar şu şekilde; ücretsiz teslimat avantajı ile Akasya ağacında üretilmiş, minderli 2’li Koltuk, minderli 2 adet tekli koltuk, 1 adet orta sehpa ve kolay kurulumu ile Ahşap Bahçe ve Balkon Oturma Grubu dikkat çekiyor. Fiyatı ise 2499 TL. Bu ürün vade farksız kredi kartına 6 taksit imkanı ile alınabilir. İşte 11-17 Temmuz 2018 ŞOK aktüel ürünler market indirim kataloğu…

Yayınlanan ürün listesinin ardından da eğer beğendikleri bir şey varsa bitmeden alabiliyorlar. Kumtel 2 yıl garantili Ücretsiz teslimat ve Montaj avantajı ile 1 adet emaye tepsi,çift ön cam,57 lt iç hacim kapasitesi,4 gözü gazlı Tam Boy Fırın;699 TL. indirimli fiyatı yanında; üstelik peşin fiyatına vade farksız olarak kredi kartına 6 taksit imkanı ile Şok Aktüel Bu hafta kampanyaları arasında ilk sırada yerini almış durumda. Ayrıca; çok şık tasarımı ile 22 cm ve 4,5 lt Emaye Bakraç ise sadece;29,90 TL. Paşabahçe Oval Tabak;5,95 TL. LAV Kilitli 600cc Saklama Kabı;4,95 TL.Kilitli 750cc Saklama Kabı;6,95 TL.Granit Desneli 1lt Termos;16,90 TL indirimli fiyatı ile Züccaciye Ürünleri olarak kendini gösteriyor.

ŞOK 11 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kumtel 2 yıl garantili Ücretsiz teslimat ve Montaj avantajı ile 1 adet emaye tepsi,çift ön cam,57 lt iç hacim kapasitesi,4 gözü gazlı Tam Boy Fırın;699 TL. indirimli fiyatı yanında; üstelik peşin fiyatına vade farksız olarak kredi kartına 6 taksit imkanı ile Şok Aktüel Bu hafta kampanyaları arasında ilk sırada yerini almış durumda. Ayrıca; çok şık tasarımı ile 22 cm ve 4,5 lt Emaye Bakraç ise sadece;29,90 TL. Paşabahçe Oval Tabak;5,95 TL. LAV Kilitli 600cc Saklama Kabı;4,95 TL.Kilitli 750cc Saklama Kabı;6,95 TL.Granit Desneli 1lt Termos;16,90 TL indirimli fiyatı ile Züccaciye Ürünleri olarak kendini gösteriyor. Şok Market Broşürü ile ayrıca Tekstil Ürünleri dikkat çekiyor.Kilim 80×150 cm;17,90 TL. Hamak;9,95 TL.Havlu;3,95 TL.Peştamal;5,95 TL.Plaj Havlusu;14,90 TL.Gezer Markası ile Bay ve Bayan Terlik;12,90 TL.Bu Hafta Şok Kataloğu ile ayrıca Çocuklar için kaliteli ürünlerden oluşan indirimli ürünler arasında ise;Pilsan Kova Takımı;8,95 TL. Lisanslı Balonevi Balon Köpük; 3,95 TL. Becel Klasik 2×500 gr Kavanoz Hediyeli bu ürün;11,45 TL. Komili Yuvam 12’li Kağıt Havlu;17,95 TL. Komili Yuvam Parfümlü 32’li Tuvalet Kağıdı;26,95 TL.Mintax Fosfatsız Bulaşık Makinesi 50’li Tablet;12,50 TL.Ayrıca Şok Market Aktüeli ile ikincisi %50 indirimli ürün avantajları, 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde seçili ürünlerde büyük indirimler bu hafta Şok market reyonlarda sizleri bekleyen kampanyalar arasında yer alıyor.

ŞOK MARKET KİME SATILDI?

Şok marketlerinin talibi olan Ülker Grubu olarak da bilinen Yıldız Holding kuruluşu olan Gözde Girişim Şok Marketler Zincirinin yeni sahibi oldu. Ülker Grubu marketin ürünlerini ve çehresini tamamen değiştirdi. Daha muhafazakar bir yapıya büründürülen Şok Marketlerinde Koç Grubunun ürünleri olan Badi, Dinçol, Ada Çiftliği, Sakura, Döktüm, Maldiv, Yuka ve Dikmen markaları yerine Ülker Grubuna yakınlığıyla bilinen ürün markaları Amigo, Evin, Crown, Dinçol, Karmen, Mintax, MİS, Piyale, Deren, Peki, Tempo, Lio, Bizim Vatan ve Hanımdan getirildi ve en geniş anlamda satışa sunuldu.

Şok market şubesi kaç oldu?

Şok Marketlerinin 2017 yılının Ekim ayı itibariyle 4586 şubesi bulunuyor. Bu şubeler her geçen gün daha da çoğalıyor.

Şok Market yönetim kurulunda kimler var?

Yönetim Kurulu Başkanı

CENGİZ SOLAKOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ

Yönetim Kurulu Üyesi

HALİL CEM KARAKAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

ERMAN KALKANDELEN

Yönetim Kurulu Üyesi

MURAT ÜLKER

Yönetim Kurulu Üyesi

MAHMUT LEVENT ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA TERCAN