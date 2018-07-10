Reuters haber ajansı, Yemen'deki Husi milisler tarafından Suudi Arabistan'a füze atıldığını duyurdu. Ülkenin güneyindeki Cizan kentine yönelik atılan füzenin havada imha edildiği iddia edildi.
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Suudi Arabistan'a füze saldırısı
10.07.2018 - 16:43 | Son Güncelleme: 10.07.2018 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen'deki Husi milisler tarafından Suudi Arabistan'a füze atıldığını duyurdu.Füze havada imha edildi.
Reuters haber ajansı, Yemen'deki Husi milisler tarafından Suudi Arabistan'a füze atıldığını duyurdu. Ülkenin güneyindeki Cizan kentine yönelik atılan füzenin havada imha edildiği iddia edildi.
Etiketler : suudi arabistan,yemen,füze,saldırı,son dakika,
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