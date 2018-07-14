Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas, Gazze'deki saldırıların durması için Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "pek çok tarafın ilk andan itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için çaba sarfettiğini ve Mısır'ın bu konudaki çalışmalarının, çabaların başarıyla sonuçlandığını" söyledi.

İslami Cihad da Gazze'deki saldırıların durdurulması için İsrail'le varılan anlaşmayı onayladığını açıkladı.

İslami Cihad Sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine, Mısır'ın, Gazze'de saldırıların durması yönündeki çabalarına karşılık verdiklerini ve akşam saat 20.00 itibarıyla yürürlüğe giren anlaşmayı kabul ettiklerini dile getirdi.

Şihab, İsrail anlaşmaya bağlı kaldığı müddetçe kendilerinin de kalacağını, karşı taraftan gelecek herhangi bir saldırıya ise karşılık vereceklerini ifade etti.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, daha önce yaptığı açıklamada, Mısır ve ismini vermediği bazı tarafların Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla kendileriyle temas kurduğunu duyurmuştu.

İsrail, bugün öğle saatlerinden bu yana Hamas ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar gerçekleştiriyor. Söz konusu saldırılarda 2 çocuk şehit olmuş, 25 kişi yaralanmıştı.