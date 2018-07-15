Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'da Burak Yılmaz kasığında yaşadığı sorun nedeniyle kamptan ayrıldı.Geçtiğimiz Mayıs ayında fıtık ameliyatı olan ve ligin son haftalarında forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın Slovenya'da devam eden kampta diğer kasığından sorun yaşadığı öğrenildi. Tecrübeli golcünün kontrol amaçlı olarak gittiği burada yapılacak kontrolerin ardından da durumunun netlik kazanacağı ifade edildi.
Burak Yılmaz Trabzonspor kampından ayrıldı
15.07.2018 - 16:34 | Son Güncelleme: 15.07.2018 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'un yıldızı Burak Yılmaz, takımının kampından ayrıldı ve Türkiye'ye döndü.
Etiketler : Trabzonspor,spor haberleri,
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