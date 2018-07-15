Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'da Burak Yılmaz kasığında yaşadığı sorun nedeniyle kamptan ayrıldı.Geçtiğimiz Mayıs ayında fıtık ameliyatı olan ve ligin son haftalarında forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın Slovenya'da devam eden kampta diğer kasığından sorun yaşadığı öğrenildi. Tecrübeli golcünün kontrol amaçlı olarak gittiği burada yapılacak kontrolerin ardından da durumunun netlik kazanacağı ifade edildi.