Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının doğru cevaplarını merak edenler haberimizden bulabilir. Genel Kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster'de özellikle az önce sorunun cevabını izleyiciler aratmaya başladı. İşte Kim Milyonar Olmak İster yarışmasında az önce sorulan cevabının cevabı... ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması 760. bölümüyle ekranlara geldi. Murat Yıldırım'ın sunduğu ekranlardaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında merak ettiren sorularla seyirci nefeslerini tuttu bekliyor.



ATV Kim Milyoner Olmak ister yarışması

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır olanlar bu yarışmada boy gösterecekler.



ATV Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendislik bölümünde 8 senede mezun olan Murat Yıldırım 20 Haziran 2008 yılında Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlenmiş ve 30 Haziran 2014 senesinde boşanmıştır. Oyunculuk kariyerine 1999 senesinde Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol alarak başlamıştır.

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